Pepe e o amigo Cristiano: "Senti que aquele abraço em Hamburgo seria o último em campo"

Alguma vez imaginaram, vocês ali a treinar juntos neste momento, creio que em Alcochete, que viriam os dois a dar tanto ao futebol e a marcar uma geração na Europa e na seleção nacional?

É assim, nós estávamos em busca dos nossos sonhos, não é? É engraçado, nós estávamos na pré-temporada, fazíamos treinos bidiários e quem já esteve na academia do Sporting sabe como são os quartos. Tem uma entrada e divide-se para dois quartos. E eu, inclusivamente, fiquei ao lado do Cris na academia.

No primeiro dia, nós treinávamos de manhã, almoçávamos e tínhamos aquela hora de descanso para o treino da tarde. Era às quatro ou cinco horas, e às duas e meia ouvia a porta sempre a bater. Ele saiu do quarto um dia, dois dias, no terceiro dia fui ver e estava ele a sair do quarto, a comer uma pêra e a dizer assim: “Vou ao ginásio, queres vir?” [risos]. E eu assim: “Como...?” [risos]. E, claro, isso já demonstra o que ele queria. Muita gente pode dizer que é sorte, mas não, é por muito trabalho, muita dedicação. E pronto, a partir daí começou a nossa relação.

A primeira vez que vocês se defrontaram foi em 2002/2003, duas vitórias do Sporting sobre o Marítimo, tu estavas em campo, ele não marcou nesses jogos. Mas lembras-te do trabalho que te deu nessa altura?

Sim, ele estava a começar, eu já tinha alguns jogos pelo Marítimo. Ele estava a começar, era aquela sensação do campeonato, todos nós queríamos vê-lo a jogar, até pela irreverência que tinha, a maneira como encarava os adversários e o forte que era para a idade que tinha.

Era um jogador forte, já com muita técnica também e que estava saindo daquele paradigma dos jogadores, ou tinham muita qualidade ou eram muito fortes. Ele conciliava as duas coisas. Era muito rápido também. Tanto é, que aquele golo contra o Moreirense, que eu acho que foi o primeiro golo dele, demonstra muito isso, a força e também a qualidade que ele já tinha.

Tu ficaste, ele acabou por sair para o Manchester United e depois encontraram-se no Real Madrid. Já lá estavas quando ele chegou. O que é que reténs desse momento da chegada do Cristiano Ronaldo?

Sim, a gente já se falava... Eu já tinha estado com o Cristiano na seleção, antes de ele chegar ao Real Madrid, e trocávamos aquelas perguntas “como é o clube?”, se “é mesmo tudo isso o Real Madrid?”. E eu também perguntava sobre o Manchester United, porque também gostava bastante do United, até pelo Ferdinand, que estava lá e eu gostava da maneira dele jogar.

…

Então, quando ele foi para o Real Madrid foi fácil, porque eu já estava lá há dois anos, se não me engano. Já estava adaptado ao que era a cidade e ao que era o clube também e, de certa maneira, pude ajudá-lo, dizendo como é que era, como é que o clube pensava e trabalhava.

Foram oito épocas em comum em Madrid. Há seguramente histórias boas para recordar e algumas menos boas também. Oito temporadas é muito...

Olha, eu tenho um momento com o Cris que nunca me vai sair da memória. Apesar de ter perdido a memória, perdi um pedaço desse jogo. Foi no primeiro jogo do campeonato contra o Valência. Eu recebi uma pancada do Iker [Casillas], abri a cabeça e fui para o hospital. Ainda entrei no jogo [antes disso]. Faltavam cinco minutos, entrei depois do intervalo e, pronto, a partir daí já não me lembro de mais nada.

Lembro-me que, quando acordei no dia seguinte no hospital, estava ainda com o equipamento do Real Madrid amarrado na cama. Depois, ia perguntar à minha família o que tinha acontecido, à minha mulher, que estava a cinco dias de ter a minha filha mais velha, que é a Angeli, e na notícia vejo que o Cris tinha estado lá no hospital!

E tu nem deste por ele?

E eu nem dei por ele! E depois, claro, a minha mãe estava lá, também preocupada porque tinha vindo para ver o nascimento da minha filha, a minha mãe e o meu pai. O Cris esteve lá a noite praticamente toda comigo, com os meus familiares. Comigo não, com os meus familiares, porque eu estava no quarto. Mas ele esteve lá, dando força e alguns comentários que ele fez só demonstram o carinho que temos um pelo outro.

Vocês tinham uma vida social comum em Madrid? Alguma vez cozinhaste para ele ou ele cozinhou?

[risos] Isso não! Era mais fácil eu ir a casa dele, porque ele me convidava muito. Ia a casa dele, nós jantávamos em casa dele, ou algumas vezes íamos jantar fora e depois vínhamos para casa [risos].