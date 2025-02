Cristiano, o meu pai e o perfume de uma boleia eterna

Ronaldo começou por ser a namorada do amigo que é demasiado boa para ser verdade. Estávamos no verão de 1997, tínhamos todos 12 anos, e comecei a ouvir falar sem parar do que um tal Ronaldo fazia nos infantis do Sporting. Estávamos órfãos ainda do que o outro Ronaldo, o Fenómeno, tinha feito em Barcelona e parecia ser demasiado surreal que, de repente, aparecesse outro extraterrestre com um leque de truques capaz de entusiasmar até o velho do Restelo mais pragmático.

Quem me falava de Ronaldo era um colega de equipa. Ronaldo para aqui, Ronaldo para ali. “É da Madeira”, acrescentava. Na altura Ronaldo só havia um, pelo que deduzi que só podia ser alcunha. Há menos de um ano tínhamos sido todos Ronaldo a bailar por entre florestas de pernas de jogadores do Compostela, do Valência, do Atlético Madrid. Agora, no verão, talvez um de nós tivesse agarrado a alcunha graças ao talento.

Mas não, Ronaldo era mesmo Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ouvi falar de Ronaldo entre setembro de 1997 e março de 1998 sem nunca o ter visto uma única vez. Pensei que talvez fosse bom, mas não assim tão bom.