Nuno Lobo: "Há uma cultura de medo. Pessoas da minha lista foram ameaçadas"

Já vamos falar de Fernando Gomes também, porque, ao fim e ao cabo, foram muitos anos de mandato. Todavia, ainda em relação a Pedro Proença, li recentemente que o Nuno Lobo considera que o presidente da Liga tem receio de debater consigo. Não vão debater?

Eu queria muito. Aliás, fiz um pedido institucional à Comissão Eleitoral da Federação para que pudéssemos debater com Pedro Proença. Esse convite foi-lhe transmitido já pelo presidente da Comissão Eleitoral, José Luís Arnaut, e 15 dias depois ainda não há sequer uma resposta negativa. Quem tem medo de debater não é democrata. Quem tem medo de debater esconde alguma coisa. É no debate que surgem as linhas diferenciadoras de cada um. E, portanto, gostava muito que Pedro Proença viesse à terra, viesse à mesa comigo, para que pudéssemos confrontar as ideias daquilo que cada um preconiza. Deve estar com medo.

Pedro Proença disse recentemente também que, sendo o presidente da Liga, não iria intervir nas próximas eleições da Liga Portugal. Acredita que isso vai acontecer?

Vou ser muito claro: nenhum presidente de uma instituição deve meter-se ativamente naquilo que é a escolha futura do líder dessa instituição. Há uma coisa que é certa. Se eu ganhar as eleições no dia 14 de fevereiro, Pedro Proença não tem condições políticas para continuar na Liga. E, portanto, eu próprio no dia 14 à noite irei pedir responsabilidades ao presidente da Liga e espero que ele se demita. Aquilo que tenho a perceção é que Pedro Proença anda a fazer contactos para apoiar determinados candidatos. Acho que ele não o devia fazer. Acho que o está a fazer.

O que está a dizer é que Pedro Proença está a influenciar de facto?

A perceção que tenho e o conhecimento que tenho é que sim. Determinados candidatos. Mais do que um até, o que é uma questão até estranha.

A questão dos direitos televisivos é importantíssima, neste momento, no futebol português. Qual será o trabalho da sua federação neste âmbito?

Terei um papel muito ativo. Aliás, a proposta final terá que ser entregue ao presidente da federação para que este a possa entregar ao Governo. Esse é, talvez, o processo-chave daquilo que será o futebol português nos próximos anos. Serei um ator muito, muito, muito ativo. Até porque hoje não há qualquer processo de centralização. Há um conjunto de estudos, feitos por consultoras, pagos a peso de ouro.

...

Mas não há um dirigente, um presidente de clube que me possa dizer quanto é que vai ganhar. Não há valores. Não há nada. E, portanto, sendo a centralização uma mão cheia de nada, queria, obviamente, ser um ator-chave naquilo que é sentar [à mesa] com os clubes, dialogar com os clubes, dialogar com a Liga. Para que possamos efetivamente ter aquilo que será uma bomba atómica no futebol pela positiva. Ou seja, este processo de centralização, se for efetivamente feito e bem feito, pode, efetivamente, catapultar o futebol português para outros patamares.

Fernando Gomes esteve três mandatos na presidência da Federação Portuguesa de Futebol, desde 2011. No plano meramente desportivo, digamos que esses seus mandatos tiveram uma figura de cartaz chamada Cristiano Ronaldo. Como é que, consigo, vai ser a despedida de Ronaldo?

Vamos ver. Ainda não está nada marcado. Acho que Cristiano Ronaldo ainda pode dar muito ao futebol português. O futebol português tem que agradecer muito a Cristiano Ronaldo. Não só naquilo que foi a vertente desportiva, mas, sobretudo, e temos que o dizer, naquilo que foi a sua ajuda para que a federação pudesse hoje financeiramente ser o que é. Quando, no meu mandato, Cristiano Ronaldo sair, terá a homenagem que merecerá. Agora, não tenho nada em concreto… ainda conto com Cristiano Ronaldo. Quero estar em março com ele na Dinamarca e quero estar no próximo Mundial com ele.

Fernando Gomes foi sempre muito elogiado pelo seu trabalho na federação. Qual é o balanço que o Nuno Lobo faz deste desempenho ao fim de três mandatos?

Muito bom. Fernando Gomes é o melhor presidente da federação nos 110 anos que tem esta instituição. É um presidente completo. E vai ser muito difícil igualar o trabalho dele.