Pela primeira vez, FC Porto, Sporting e Benfica mudam de treinador na mesma época

Desta vez, as mudanças ocorreram nos clubes em lugares cimeiros: o Benfica foi o primeiro, com a saída de Roger Schmidt à quarta jornada ; seguiu-se o Sporting, com a saída de Ruben Amorim para o Manchester United, a estadia de João Pereira durante oito jogos até ser afastado para a vinda de Rui Borges; e agora o FC Porto, com duas derrotas consecutivas que deixam o clube a quatro pontos da liderança.

Na época de 2016/17, nenhum dos três grandes trocou de treinador a meio da época, mas 13 dos outros 15 clubes fizeram-no. Na mesma altura da temporada em que nos encontramos, à 18ª jornada e à entrada da segunda volta do campeonato, era já uma dúzia de emblemas com banco renovado.

A notícia chegou pela madrugada e depois de mais uma derrota dos dragões no campeonato. Com a saída de Vítor Bruno como treinador do FC Porto , são agora 12 os clubes da Primeira Liga que já mudaram de treinador na presente temporada, algo que não acontecia há oito anos (nota: Tozé Marreco saiu do Gil Vicente antes da primeira jornada).

Para o substituir voltou aos comandos Francisco Reboredo, que tinha sido o treinador portista no ano anterior. Os dragões venceram os dez jogos seguintes de maneira consecutiva, incluindo uma vitória frente ao Sporting menos de um mês depois da morte de Orth, mas a vitória no campeonato escapou nas últimas jornadas.

Depois de um início difícil, com pontos perdidos em quatro das primeiras cinco jornadas, Orth lançou o FC Porto para uma série de oito vitórias consecutivas. No entanto, a 11 de janeiro de 1962, o húngaro morreu de enfarte em casa.

Do lado dos dragões, a mudança de treinador tem contornos trágicos. O técnico era o experiente húngaro Gyorgy Orth, com passagens pelo primeiro Mundial de 1930, os Jogos Olímpicos de 1960, e países tão distantes como Chile, Itália, México, Alemanha, Argentina, França e Peru.

O campeonato foi disputado com o FC Porto até ao fim, depois do Benfica ter ficado arredado depois de quatro jogos consecutivos sem vencer, entre a 2.ª e 5.ª jornada.

Se olharmos ao número de títulos em temporadas com mais do que um treinador, os leões vencem: são cinco títulos, contra dois de Benfica e FC Porto.

Esta é a primeira vez na história do futebol português que os três grandes mudam de treinador na mesma edição do campeonato , que acontece desde 1934/35. Há dois casos em que um segundo treinador de um deles disputou apenas a final da Taça de Portugal, em 61/62 e 58/59, mas em ambas as épocas a prova realizou-se já na época seguinte, em julho.





O Benfica, vencedor da Taça dos Campeões Europeus nessa temporada, não foi além do 3.º lugar no campeonato, e o treinador, o húngaro Béla Guttmann, abandona o clube antes do fim da temporada. Já com todos os jogos da liga realizados, cabe ao seu adjunto, Fernando Caiado, orientar o clube na final da Taça de Portugal, com uma conquista por 3-0 frente ao Vitória de Setúbal.

58/59. Calabote, Béla Guttmann e uma final da Taça

A outra ocasião em que os treinadores dos três grandes foram substituídos foi no ano de um campeonato mais conhecido pelo nome de um árbitro do que pelos treinadores que foram substituídos.

No FC Porto começa o campeonato o brasileiro Otto Bumbel, que perde pontos em quatro das primeiras sete jornadas. Para o substituir, os dragões convencem o húngaro Béla Guttmann a assinar, vindo do São Paulo e com passagem pelo AC Milan. No resto do campeonato, apenas perde mais um jogo e chega à última jornada com os mesmos pontos do Benfica, com empate também no confronto direto.

O título fica do lado dos dragões, que vencem o Torreense por 3-0, mas para a história fica o nome do árbitro da partida do Benfica: Inocêncio Calabote é acusado pelos portistas de atrasar o jogo, marcar três pênaltis contra a CUF e expulsar três dos seus jogadores, insuficiente para a festa encarnada.

O clube da Luz foi comandado nesse ano por Otto Glória, mas chega à final da Taça de Portugal com outro treinador, o uruguaio José Alberto Valdivieso, que comanda o Benfica provisoriamente frente ao FC Porto, conquistando a prova rainha.

O Sporting, que não vai além do 4.º lugar no campeonato, conhece também dois treinadores devido à Taça de Portugal. O uruguaio Enrique Fernández foi quem comandou a equipa no campeonato, enquanto o argentino Mário Imbelloni deixou cair os leões nos oitavos da prova a eliminar, orientando a equipa em só um jogo.