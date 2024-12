Vitória está nos oitavos de final da Liga Conferência

O Vitória de Guimarães conquistou o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Conferência, esta quinta-feira, com um empate, por 1-1, na receção à Fiorentina, esta quinta-feira, na última jornada da fase de liga.

A equipa de Rui Borges foi superior durante quase todo o jogo e concretizou o domínio aos 33 minutos, num golo criado por Kaio César e finalizado por Gustavo Silva. A toada manteve-se na segunda parte e o Vitória esteve perto do segundo golo, mas a falta de eficácia e Terracciano impediram o dilatar da vantagem.

Como quem não marca sofre, o Vitória começou a mostrar sinais de desgaste e a Fiorentina, mais experiente, cresceu e encostou a equipa portuguesa às cordas nos últimos 15 minutos. Uma reta final de grande insistência dos italianos que deu frutos, com o golo do empate de Rolando Mandragora, ao minuto 87.

Empate que durou até ao apito final, mas que não beliscou as aspirações do Vitória, que termina a fase de liga no segundo lugar, com 14 pontos, apenas atrás do Chelsea, que fez o pleno de vitórias e chegou aos 18 pontos. Além disso, a equipa portuguesa garante, desde já, que não encontrará os "blues" até à final.