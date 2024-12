Do Botafogo de Setúbal ao do Rio de Janeiro: “Deixo um convite ao Artur Jorge para vir aqui a Cabanas”

À segunda-feira à noite há treino de benjamins e infantis. Com a chegada do inverno, as noites frias e ventosas junto à Serra da Arrábida convidam a maioria dos jovens a ficar em casa e complicam a vida ao treinador, o primeiro a chegar ao Estádio António Henrique de Matos. Os primeiros jovens corajosos começam a chegar pelas 18h30, alguns a pé, sozinhos, outros acompanhados pelos pais (a maioria com cara de quem preferia ter ficado em casa). “Mister, hoje não consigo, magoei-me na aula de Educação Física”, diz uma das crianças, com cerca de 12 anos. “Não faz mal, pede para ligarem à fisioterapeuta que mora aqui perto, pode ser que te consiga ajudar”, responde o treinador, que vê assim mais uma baixa para o treino, depois de ao longo do dia ter recebido várias chamadas de pais a dar conta de constipações dos filhos. Pelas 19h00, chega Fernando Felicidade, presidente do clube, após um dia de trabalho. As primeiras conversas são sobre o treino e os jogos do fim de semana, das camadas jovens até à equipa de veteranos. Há jogadores suficientes? É uma questão importante.

Esta é a realidade do Botafogo Futebol Clube de Cabanas, situado numa pequena aldeia do município de Palmela, no distrito de Setúbal. O nome pomposo, igual ao do clube onde Artur Jorge se sagrou campeão brasileiro e sul-americano, contrasta com a realidade do futebol amador. Um é o campeão do Brasil e da Taça Libertadores, o outro é o 11º classificado da 1ª Divisão distrital da AF Setúbal. “Isto tudo começou quando estavam aqui a eletrificar a nossa terra", explica Fernando Felicidade a Bola Branca. "Eram uns cidadãos brasileiros que andavam aí a trabalhar e nós, nessa altura, estávamos para fundar um clube. Precisávamos de um nome e, de conversas de café com essas pessoas, surgiu o nome Botafogo. Pelos vistos, era o clube que estava na ribalta no Brasil na altura. Surgiu assim e ficou o Botafogo Futebol Clube até hoje." Um nome com origem no Brasil, a quase oito mil quilómetros de distância e que já tem despertado o interesse de alguns adeptos brasileiros.