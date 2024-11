"Chegas a duvidar de tudo". Bruno Gaspar reencontrou a felicidade, novamente em Guimarães

Já revelou que no período do Sporting viveu uma depressão. Isso capacita uma pessoa para lidar melhor com este período?

Claro que ajudou, sempre que me vou abaixo olho para trás e é como se não quisesse voltar ali.

Ainda é acompanhado?

Já não tenho sido, no ano passado tínhamos uma psicóloga aqui no clube e chegámos a falar sobre algumas coisas, mas já não tenho sido acompanhado.

Ainda há estigma nos jogadores para procurar ajudar?

Acho já não há tanto. Mesmo por parte do clube. Antes, se dissesse que não estava bem, se calhar havia da outra parte um: "Isso não é nada". No presente, há uma preocupação maior.

Esteve aqui no clube em duas passagens, o Vitória volta a viver um momento muito bom como clube?

Em relação à primeira passagem, temos muito mais condições. Há pequeno-almoço, almoço se for preciso. Já podemos fazer recuperação com banhos quentes, frios... Só nos preocupamos com jogar e na primeira passagem não era bem assim. Claro que ainda faltam coisas, todos sabem disso, mas é sempre bom saber que estamos a caminhar para lá.

Na sua última época aqui, o Vitória ficou em quarto, mas, olhando para esta, vemos um Braga que não está a morder os calcanhares aos grandes. Podemos ver o Vitória a voltar a essa posição?

Vejo o campeonato mais competitivo do que há uns anos. Se conseguirmos não perder os pontos que já perdemos, acho que vai ser uma campanha interessante, mas é preciso focar, ver o que dá para fazer melhor e não dar abébias às outras equipas.

Em Guimarães, fala-se muito da Taça de Portugal de 2013, já venceu uma pelo Sporting e perdeu uma final com o Vitória. É um assunto pendente?

Adorava ganhar uma Taça com o Vitória, ganhei com o Sporting, mas ganhar aqui iria ter um gosto diferente, para melhor, seria muito mais especial. Já no ano passado, só quando chegámos à meia-final é que começamos a pensar: "E se der?". Claro que temos o sonho e a ambição de ir ao Jamor, mas é prematuro falar disso, temos de ser humildes e ter os pés bem assentes na terra.

Está muito ligado ao clube. Não é natural de cá, mas já é o clube que mais vezes representou na carreira.

De coração. Gosto muito do clube, sinto-me vitoriano, todos me acolheram muito bem, quer dentro, quer fora do clube. A cidade é incrível.

Como foi o processo do regresso? Foi na transferência de Edwards para o Sporting, estava a voltar da MLS. Era o sítio perfeito para regressar?

Tinha estado um ano nos Estados Unidos, tinha a minha mulher grávida, a minha filha ia nascer em fevereiro e queria regressar a Portugal. O Vitória era o cenário perfeito, havendo interesse das três partes, naquele caso, tudo se alinhou para que voltasse. Na altura, falei com o meu empresário, no início de dezembro, e disse-lhe que queria voltar, para tentar que as coisas acontecessem. O Sporting estava interessado no Edwards, o Sakho saiu nessa altura, foi tudo perfeito para que eu voltasse.

Teve três passagens lá fora: Fiorentina, Olympiakos e Vancouver Whitecaps. O que guarda destas passagens?

Gostei de estar nos três, todos os clubes eram bons, as cidades também. Os campeonatos eram todos bons, diferentes. A Fiorentina foi a passagem mais difícil que tive, tinha uns 23 anos, o meu primeiro filho ia nascer e não soube lidar muito bem com a distância. Achei que estava preparado para ir para fora, mas estava um pouco verde. O campeonato é muito exigente, físico e tático. O físico não é o meu forte, não me vejo muito nesse estilo de jogo.