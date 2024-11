"Só precisava de alguém que acreditasse em mim". No AVS, Gustavo Assunção quer provar que "não desaprendeu"

Era uma questão de orgulho também, por terem duvidado?

Não era bem uma questão de dúvida. O futebol não esquece, mas também esquece, não sei se me fiz entender. Os jogadores têm de jogar, ser felizes, a carreira é curta. Até o meu pai disse: ‘Gustavo, gostas muito do Famalicão, mas vais ficar aí…’. Estava numa fase em que era feliz, era muito bem tratado, mas queria jogar.

O pai [ex-jogador Paulo Assunção] é um conselheiro importante por ter estado neste nível do futebol?

Sim, o meu pai e a minha mãe. No outro dia, vi um vídeo que os pais que nunca jogaram futebol são os que mais cobram e os que jogaram são mais tranquilos. Comigo é assim, não forçam nada, não aconselham sem que eu peça, não querem influenciar. Falo com o meu pai, ele corrige-me. E meu pai jogava muito. Com a minha mãe é mais difícil, atira logo na cara que errei aqui, aqui e que não pode voltar a acontecer. É quem nos coloca firmes lá em casa. O meu pai entende que no fim do jogo podemos estar chateados, dá um ou dois dias. A minha mãe é sem piedade, comigo e com os filhos todos.

Na formação do Atlético de Madrid, já tinha de olho vir para Portugal pelo facto do pai ter jogado cá?

Sim, o meu pai tem uma ligação muito forte com o Porto e o Nacional. Sempre vimos vídeos dele a jogar aqui. Eu estava no Atlético, tinha sido convocado pelo Simeone, ele gostava muito de mim e deu-me muitas oportunidades. Apareceu o Famalicão, um projeto parecido ao do Aves agora, acabado de subir, para manter na I Liga, e assim foi.

Não chegou a estrear na equipa principal do Atlético, mas treinou com eles. Como foi essa oportunidade?

A primeira vez que treinei com a equipa principal tinha 15 anos. Morava perto do centro de treinos, algum médio ficou doente da barriga, faltavam 30 minutos, eu estava a dormir e ligaram-me a dizer que tinha de ir treinar. Nem sei quem é que faltava, se era o Koke ou o Gabi. O meu pai disse para tomar um Guaraná em pó e um café e ir. Fizemos um jogo, vencemos 3-0 com três golos meus.

O engraçado é que o Simeone ainda treinou o meu pai, mas não sabia que eu era filho dele. No fim, o Cholo disse: "'Pibe', quantos anos tens?". Eu disse que tinha 15, perguntou-me o nome porque nem sequer sabia. Alguém lhe disse que eu era filho do "Asu", e ele disse: “Gostei de ti, a partir de hoje vens treinar mais vezes connosco”. E sempre que faltava alguém, encaixavam-me. Foi por isso que cheguei ao Famalicão muito bem, foi muito tempo a treinar com a equipa A do Atlético.