"De que é que estamos à espera?" A candidatura de Ricardo Velho à seleção, por três pessoas que o conhecem bem

Com 38 anos e a viver o crepúsculo de uma carreira de sucesso com FC Porto, Sporting, Sevilha e seleção nacional, Beto deixou o Leixões, a que regressara ao fim de 13 anos, e assinou pelo Farense, para colmatar a grave lesão de Rafael Defendi. Seis meses antes, Ricardo Velho, de apenas 22 anos, deixara o Sporting de Braga, em busca de "continuar a crescer", rumo a Faro. As duas histórias, uma perto do final e a outra ainda a começar, cruzaram-se e o primeiro ato da carreira do jovem chamado Velho começou a escrever-se.

"Era um grande diamante por lapidar", recorda Beto, em entrevista à Renascença. "É um bocadinho cliché, mas era assim que eu olhava para ele e era dessa forma que eu falava com ele, numa perspetiva de lapidar algumas situações que ele precisava de melhorar, porque o talento dele como guarda-redes estava lá."

Beto e Ricardo trabalharam juntos durante meio ano. "E quando digo juntos é juntos mesmo, no final dos treinos, muito trabalho de pés", acrescenta o antigo internacional português, agora retirado do futebol profissional.

Beto diz-se "feliz" com o crescimento de Ricardo Velho nos anos seguintes, "essas pontas que foram lapidadas", e por ver "o guarda-redes em que ele se tornou".

"Um guarda-redes com maturidade, com boa tomada de decisão, não tão impetuoso como ele era naquela altura. Ele tinha fome, tinha mesmo muita fome de ser, de chegar, e essa fome e essa vontade também fizeram com que ele, hoje em dia, seja um dos melhores guarda-redes da Liga", sublinha o antigo guardião.

Beto lá seguiu o seu caminho, na altura. No final da temporada, viajou para a Finlândia, para representar o Helsínquia, a última aventura da carreira. Ricardo ficou no Farense e, na época seguinte, chegou a encadear uma série dez jornadas consecutivas a titular na II Liga, sob o comando de Fanã. No entanto, com a troca de treinador e a entrada de Vasco Faísca, o jovem regressou ao banco.

Foi no banco, também, que Ricardo Velho começou a época 2022/23, ainda com Faísca ao leme. Ganhou um lugar no onze à jornada 4 da II Liga e jogou, ininterruptamente, até à 14.º, quando voltou a ser relegado ao estatuto de suplente. Tudo mudou com o despedimento de Vasco Faísca, no dia 3 de fevereiro de 2023, a uma hora de um jogo com o Estrela da Amadora. Nesse encontro, foi Neca a orientar o Farense, de forma interina. Depois, entrou José Mota.

"Quando cheguei a Faro, não conhecia o Ricardo Velho. Não o conhecia porque ele não jogava e, portanto, não tinha tido a sua oportunidade. Entretanto, quando lá cheguei, verifiquei a qualidade dele, achei que realmente podia ser uma mais-valia para a equipa e, naturalmente, ele começou a jogar. Para surpresa minha, e de todos nós, não era só o jogar, mas também as exibições que ele, jogo a jogo, patenteava. Isso fez-me compreender que estávamos perante um caso realmente muito sério do futebol português", conta o agora ex-treinador do Farense à Renascença.

Mota chegou ao Farense a 6 de fevereiro, três dias depois da saída de Faísca. Ao quarto jogo ao comando, deu a titularidade a Ricardo Velho. A aposta compensou - o guarda-redes ajudou os leões de Faro a conquistar a subida direta à I Liga:

"O Ricardo era um jovem que trabalhava muito e bem, estava com uma evolução muito grande. Subimos de divisão e, na época seguinte, há sempre aquela incerteza, digamos, das qualidades e da afirmação que pode ter na I Liga. Aí, veio realmente toda a capacidade, todas as qualidades e mais algumas que ele tem, quer como homem, quer como guarda-redes, quer como um grande profissional."