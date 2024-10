"É muito mais difícil do que pensava": o VAR foi à escola humanizar o árbitro

Ivo gosta de futebol, mas não joga. Xavier é defesa numa equipa de Santarém. Os dois amigos visitaram a carrinha da APAF e saíram de lá com a noção de que a vida é bem mais complicada do que parece para aqueles senhores do apito. Ivo identifica que o clubismo atenta contra análises. Xavier enche-se de empatia e explica que, dependendo do ângulo, se veem coisas diferentes. O VAR melhorou o futebol, garante. É questionado se nos seus jogos se porta bem. O sorriso torce-lhe a alma.

“Como sou defesa, não me porto muito bem”, assume. E riem-se os dois. “Às vezes bato um pouco [no avançado]”, concede. E com os árbitros, que tal? “Não sou muito de me queixar. Só me queixo quando sei que não fiz nada, quando sei que fiz não faço nada.” Apetecia dizer-lhe “olha, obrigado”. A certa altura um deles comenta algo interessante: “As pessoas preferem culpar o árbitro das decisões do que aceitar o jogo. É impossível mudar o ambiente, só depende dos adeptos, de quem vê o jogo, e ser-se menos agressivo.”

A agressividade é um tema importante. Em 2022/23, por exemplo, foram registadas 37 agressões a árbitros. Na época seguinte foram 18. E isto sem falar do insulto e do incitamento ao ódio, formas de estar que pululam nas redes sociais. Segundo dados da APAF, 700 árbitros abandonam a atividade por ano, por razões várias. O outro lado, permitindo um saldo positivo, também existe: entram 800 por ano. Os distritais de futebol vão arrancar com 4.500 árbitros disponíveis.

“O objetivo desta ação não é apenas o recrutamento. Não é onde temos a maior dificuldade, o problema é a retenção”, explica Luciano Gonçalves, presidente da APAF. Depois, há a outra camada desta história: “Queríamos sair da bolha em que vivemos e abrirmo-nos à comunidade, aos adeptos, às pessoas, para que a arbitragem seja vista como parte integrante do jogo. Nada como começar na escola. É o passo principal na humanização da figura do árbitro, para perceberem que o erro faz parte, para perceberem a dificuldade, até para irem depois conversar uns com os outros e terem opiniões distintas”.