Há um Montenegro e um Pedro Nuno que se entendem. O segredo "é levar as coisas com leveza"

Ao contrário dos seus homónimos, o Luís Montenegro e o Pedro Nuno do Varzim dão-se bem. Que o diga o central, que tem no campo a função oposta da do outro Pedro Nuno no Parlamento: proteger as costas do companheiro.

"Entendemo-nos muito bem, eu gosto muito de jogar com o Montenegro. É uma pessoa de quem gosto, não só como jogador mas também como pessoa. Dou-me muito bem com ele, temos uma boa relação", afiança.



Montenegro faz suas as palavras do companheiro de equipa: "Não tem nada a ver com a parte dos políticos, a nossa relação é muito boa, mesmo. Entendemo-nos bem, tanto dentro de campo como fora."

Para o médio, o segredo do bom entendimento "é levar as coisas com leveza, não criar pressão dentro da equipa e no balneário".

"Todos os dias vimos para aqui fazer o que gostamos e isso acaba por ajudar nas relações também dentro do balneário", assinala.

Quando discordam ou se desentendem, a resolução é fácil, conta Pedro Nuno: "Uma 'durazita' ou outra e depois passa. São coisas de treino normais, depois no balneário já está tudo bem."

"É, fica dentro do campo", concorda Montenegro.