Presidente da Liga F sugere liga ibérica feminina: "Seria um produto diferente e interessante"

Um dos problemas que Beatriz Álvarez identifica é, também, o desnível entre o Barcelona e todos os outros da Liga espanhola. Nos últimos 13 anos, as catalãs conquistaram nove títulos nacionais. São atualmente pentacampeãs. A dirigente pretende "fazer uma liga sustentável a nível não só económico, mas também desportivo, e isso passa por ter uma liga atrativa, competitiva".

O Barcelona aposta e investe no futebol feminino "há muitos anos" e já leva "uma década de vantagem sobre o resto dos clubes em Espanha". Portanto, o nivelamento é algo que "leva algum tempo".

"Na Liga F, tentamos dar a mão a todos os clubes a que ainda falta percorrer esse caminho e guiá-los e crescer com eles, de mão dada, sem deixar ninguém para trás", sustenta.

Álvarez recorda, contudo, que Espanha não é o único país em que um clube leva grande vantagem sobre os demais. Em França, o Lyon conquistou 17 dos 18 últimos campeonatos. Em Inglaterra, o Chelsea foi sete vezes campeão nos últimos dez anos. "Há sempre um clube que saca muita vantagem sobre o resto", nota.

"O futebol feminino está a nivelar, a Liga F também, e temos de trabalhar para isso. O Barcelona fez uma digressão nos Estados Unidos e também aí ganhou por goleadas. O Barcelona neste momento tem um potencial difícil de alcançar para outros clubes, mas o que temos de fazer é crescer com esses clubes, para que cada vez haja menos desigualdade. Para que na luta pelo título haja a igualdade que há mais para baixo, na luta pela manutenção e inclusive pela entrada na Champions, que na última época foram disputadas até à última jornada. Para que isso possa acontecer também na luta pelo título", explica.

Depois de pendurar as botas, há futuro para as mulheres no futebol



Beatriz Álvarez é uma antiga futebolista. Na segunda-feira, a icónica Alex Morgan pendurou as botas e, questionada sobre o futuro, revelou que tinha encontrado a sua vocação no investimento no desporto feminino e, em concreto, no futebol feminino. Nesta entrevista a Bola Branca, a presidente da Liga F realça a importância de encorajar as atletas a continuar no futebol, seja em que posição for, quando deixam de jogar.



"Parece-me imprescindível em ambos os sentidos. Parece-me imprescindível para o crescimento do futebol feminino poder contar não só com talentos ou com a formação que têm muitas jogadoras, mas também com a sua experiência. E para elas é, também, enriquecedor e, sobretudo, satisfatório saber que podem, depois de terminar as suas carreiras futebolísticas, dar o passo, seja para os bancos, para a direção desportiva ou para a presidência de um clube ou para trabalhar na Liga F", diz.

Álvarez tenta "fazer esse trabalho interno", dentro do que está nas suas mãos, e revela que, no seu organismo, "mais de um terço do plantel são ex-futebolistas".

"É esse o caminho. Que nós próprias sejamos referências para outras, inspiração, que demos o exemplo e que abramos as portas também a outras que chegam de trás. É uma das questões que estamos a trabalhar com elas, num projeto que temos para elas, em que queremos cobrir as suas necessidades, e uma questão básica. Quando acabam a sua carreira profissional, o salto a outra vida profissional dentro do mundo do desporto e do futebol feminino em concreto", detalha.