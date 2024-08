Nené, o mais velho da Liga: "Até os adversários falavam comigo porque eu não parava de fazer golos, perguntavam o segredo"

Como foi a transição Vilafranquense para Aves? É o mesmo projeto, a mesma estrutura, mas mudaram de cidade, de adeptos, de rotinas. Há até algumas críticas neste processo. Há algo de preverso nisso ou acredita que é fruto da forma como o futebol hoje se organiza?

Eu falo como jogador porque, em termos de estrutura, não posso falar. Para mim, foi tranquilo. Sendo sincero, e estava feliz lá, foi muito melhor voltar ao Norte por causa da minha família. Gostam muito de Guimarães, a minha filha ficou triste por sair de cá. Reencontro os colegas, não tivemos de partir do zero.

No início, tivemos o apoio dos adeptos, fomos trazendo mais ao fazer um grande campeonato. Na subida, o estádio estava cheio no "play-off". Foi muito bonito. Com o campeonato, vão apoiar ainda mais.

Desde que voltou a Portugal, chegou a ponderar terminar a carreira?

Eu não tenho uma data limite, mas, antes de entrar no Vilafranquense e quando saí do Leixoes, fui de férias para o Brasil e estive uns dois meses sem ter nenhum convite concreto. Ali achei que seria o momento de parar, as pessoas começam a duvidar quando se chega a uma idade.

Ligaram-me do Vilafranquense, eu até falei que tinha uma certa idade, e disseram que fizeram contactos para saber que profissional eu era. Aí percebi que era para continuar. Sentia-me bem, depois foi um ano atrás do outro. Enquanto me sentir bem, vou continuar, seja no Aves ou onde for. Se vir que não consigo ajudar, aí vou parar.

Mas imagina continuar a jogar mais alguns anos, mesmo que seja novamente num patamar inferior?

Sim, vejo a jogar-me. Hoje, acho que faço mais dois ou três anos, mas a I Liga é muito mais desgatante. São as melhores equipas. É preciso esperar pelo fim da época e ver, mas neste momento não penso em parar no próximo ano. Há que esperar.

O que vem depois? Ser treinador como o seu irmão?

Eu fiz o curso UEFA B já, queria fazer um curso superior, mas é difícil conseguir fazer. Vejo-me no futebol, acho que vou tentar como treinador, mas ainda não sei.

O objetivo será continuar por Portugal ou voltar ao Brasil?

Em princípio, não pensamos voltar. O Brasil está numa fase difícil de segurança. O objetivo é ficar em Portugal. Se surgir uma oportunidade... nas Aves poderão dar-me uma oportunidade, mas ainda são só conversas. Agora, estou focado em jogar e ajudar o Aves a ficar na I Liga.