​“Tenho cinco jogadores no Brasil que não podem vir trabalhar”. Nova lei da imigração complica transferências de futebol

O Estrela da Amadora contratou cinco jogadores brasileiros, mas ainda não tem a certeza se os conseguirá inscrever a tempo do início da época. As novas regras apresentadas em junho pelo Governo para regular a imigração estão a ter um impacto direto no futebol e a complicar a contratação de jogadores oriundos de países fora da União Europeia.

O Governo deixou cair a chamada “manifestação de interesse”, um mecanismo da Agência para a Inclusão das Migrações e Asilo (AIMA) que permitia a entrada de imigrantes e dispensava a necessidade de um visto.

Agora, e tal como qualquer outro imigrante, os jogadores são obrigados a ter vistos de trabalho para serem inscritos pelos clubes, um processo considerado como "demasiado longo" para as necessidades do futebol profissional.

“Ter uma janela que fecha a 30 de agosto ou não, é igual”, denunci a Bola Branca Paulo Lopo, presidente da SAD do clube da Amadora. “É como se a janela fechasse no fim da época. Não os conseguimos trazer em tempo útil. Antes, os jogadores chegavam com uma carta de chamada, agora não há nenhum privilégio, os jogadores entram no processo normal dos vistos. É impensável.”

As consequências sentem-se a todos os níveis: os jogadores estão contratados e já a receber ordenado, mas ainda não podem treinar.

No caso do Estrela da Amadora, o impacto financeiro pode chegar aos 300 mil euros caso não consiga inscrever os jogadores a tempo do fecho do mercado: “Já os vou pagar a partir deste mês, mas não podem vir trabalhar. É ridículo e não tem justificação”.

Ainda assim, Paulo Lopo foca-se mais nos impactos desportivos. O treinador Filipe Martins fica limitado nas opções numa pré-época que já está em curso: “A perda desportiva é muito maior porque fizemos os plantéis a contar com a prática comum”.