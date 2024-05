​O avô passou-lhe o amor ao Farense e Bruno fez 15 mil quilómetros pelo país para ver a equipa

“Quando entrei para a universidade é que comecei a conseguir estar presente em mais jogos, porque tinha os fins de semana mais livres e fui ganhando o gosto”, conta. “Como a nível de universidade as coisas estão bem mais paradas, tive esta possibilidade. Para mim é um sonho poder acompanhar o meu clube em 99% dos jogos”, explicou alegremente.

Bruno Ferreira percorreu qualquer coisa como 15.100 quilómetros para cumprir o objetivo a que se propôs. O desejo forte de ver o seu querido Farense, no regresso à Primeira Liga, foi preponderante para esta arrojada decisão.

“Realizar 15.000 quilómetros pelo clube do meu coração é algo que não esperava no início da época”, admite. “Nunca esperei conseguir fazer quase 16 ou 17 mil quilómetros. A sensação é inesquecível para mim.”

Nem todos os momentos foram “favas contadas” ao longo da experiência, como é normal. Este ‘leão de faro’ ficou muito surpreso pelo ambiente dos estádios, no bom sentido, sobretudo depois de uma das suas deslocações à região do Minho. Sem surpresa, gostou do que viu nos jogos fora contra SC Braga e Vitória de Guimarães.

“Uma das deslocações mais difíceis que tive foi no jogo em Braga, num domingo, às oito e meia da noite” relata. “O Farense não levou um autocarro com os adeptos, porque era lógico que a viagem seria demasiado longa, então não existiam autocarros. Tive de sair de Faro às seis da manhã e apanhei um autocarro de Faro para Lisboa. Em seguida, apanhei uns sucessivos transportes, de Lisboa para o Porto, do Porto para Braga e, por fim, uma amiga deu-me uma boleia pela cidade de Braga rumo ao estádio. Acabei por sair da Pedreira às 11 da noite e só cheguei a Faro às 11 da manhã do dia seguinte.”

Ahh, o glamour da estrada…