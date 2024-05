“Fico feliz só por ser equacionado para a seleção”. Ricardo Velho, de reserva no Farense a estrela da I Liga

Não tinham passado sequer 40 segundos de jogo, as bancadas do Estádio da Luz ainda se preenchiam com os adeptos mais atrasados, quando João Mário criou a primeira oportunidade de perigo contra o Farense. Um remate forte, de primeira. Ricardo Velho fez uma defesa apertada, junto ao primeiro poste. Seria o primeiro sinal de uma noite inspirada e de afirmação para o guarda-redes do Farense, apontado por muitos como o melhor da I Liga na temporada 2023/24.

Aos 27 minutos, nova dupla defesa perante Rafa Silva; aos 37, voou para a direita para impedir um grande golo de fora da área de Di María. Defendeu quase todas e o Farense arrancou mesmo um empate a um golo. Um jogo de domínio do Benfica, que perdeu a liderança do campeonato com esse resultado.

Em conversa com a Renascença, já de férias em Famalicão e a recuperar de um “problema menor” na mão, Ricardo Velho prefere dar o maior destaque à importância da manutenção do Farense do que à sua época individual.

“Em 2021, não conseguimos manter [na I Liga]. Fez com que o clube andasse sempre neste sobe e desce e isso não é bom. Foi bom estabilizar na I Liga, dá uma tranquilidade diferente ao clube”, assume.

Mas conclui: “Foi muito bom para mim também”.