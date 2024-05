“Não há orçamentos que comprem o espírito da equipa”: o surpreendente Racing Power quer ganhar ao Benfica no Jamor

Repete-se o jogo da última jornada do campeonato. O Benfica venceu e, com isso, garantiu a conquista do tetra. Apesar do resultado, Beatriz Rodrigues acredita que foram tiradas ilações importantes.

"No final do jogo, conseguimos retirar uma aprendizagem para levar agora - aliás, nós entrámos para o último jogo olhando para o jogo que era e não já a pensar na final - para a Taça. O nosso terceiro lugar já estava garantido, mas enfrentámos o jogo como a liga realmente merece, com respeito. Sofremos dois golos de bola parada, a bola parada faz parte do jogo, mas conseguimos retirar a maior aprendizagem", assinala.

O Racing Power pode não ser a equipa da casa, na final da Taça de Portugal, no entanto, no Jamor, joga em casa. Beatriz admite que "é um ponto que poderá jogar a favor" da sua equipa. A defesa portuguesa, de 26 anos, também espera ver as bancadas do Estádio Nacional bem preenchidas, mesmo que a maioria dos adeptos vá vestida de encarnado: "O Jamor estando cheio de adeptos irá ser também uma força para o Racing Power vencer e brilhar neste último espetáculo."