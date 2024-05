Europa, subidas e descidas: o que ainda está para resolver na última jornada do futebol nacional

Pode já haver campeão nacional, mas há muito, ainda, por resolver na última jornada das I e II Ligas, a começar por quem sobe e desce.

No principal escalão, FC Porto e Sporting de Braga discutem o terceiro lugar e consequentes alocações europeias. Os dragões têm um ponto de vantagem e, na última ronda, há confronto direto, em Braga. Vitória portista ou empate dá o último lugar do pódio à equipa de Sérgio Conceição. Os minhotos têm de vencer para ultrapassar.

A relevância do terceiro lugar para as competições europeias está dependente da final da Taça de Portugal. O Porto vai disputar o jogo decisivo frente ao Sporting e, se vencer, garante de imediato um lugar na fase de grupos da Liga Europa. Contudo, se perder, essa alocação sobra para o terceiro classificado do campeonato. Ou seja, se o Porto segurar o terceiro lugar, garante a presença direta na prova, seja por que via for.

Já o Braga precisaria de arrecadar o terceiro lugar do campeonato ao Porto e ainda esperar por uma vitória do Sporting na Taça de Portugal para garantir a participação na fase de grupos da Liga Europa.

O quarto lugar - ou o terceiro, se o Porto vencer a Taça - dá acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Isto significa que o quinto classificado, que será o Vitória de Guimarães - já não pode subir nem descer -, vai à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Fuga à II Liga: duas vagas para três equipas



A outra luta ativa na I Liga, à entrada para a 34.ª e última jornada, é a fuga ao "play-off" de manutenção - no caso da II Liga, a corrida ao "play-off" de promoção, que também continua em aberto.

Com Vizela e Desportivo de Chaves já despromovidos, sobra a equipa que terá de disputar a participação na primeira divisão com o terceiro classificado da segunda. Portimonense, Estrela da Amadora e Boavista são os candidatos: os algarvios estão no lugar de "play-off", com 29 pontos, os amadorenses acima, com 30, e os portuenses em 14.º, com 31.

Na última jornada, o Boavista recebe o já despromovido Vizela e o Estrela o Gil Vicente, ao passo que os algarvios visitam os vizinhos do Farense.