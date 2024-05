Balneário do Marítimo-Sporting expõe “condições lamentáveis” no futebol feminino: “A profissionalização tem de ser tema”

Cubículo sem porta, paredes e chão dos chuveiros manchados, madeiras degradadas e uma barata morta. O vídeo que Andrea Norheim, jogadora do Sporting, publicou (por pouco tempo) no TikTok correu as redes, pelas pobres condições em que se encontrava o balneário visitante do Estádio da Imaculada Conceição, do Marítimo. As reações de quem está por dentro, no entanto, expuseram uma realidade: o do Marítimo é apenas um balneário de muitos sem condições mínimas na máxima divisão do futebol feminino.

"Há anos e anos que nos equipamos em balneários como este. Não são um nem dois, mas vários", atirou, na rede social X, Fátima Pinto, internacional portuguesa do Sporting. Foi a voz que mais alto se fez ouvir, já depois de Norheim ter eliminado o vídeo, porque "'não fica bem' partilhar nas redes sociais": "O que não fica bem é termos condições destas."

Após a sentença de Fátima Pinto, entre outras figuras, o Marítimo pronunciou-se. Pediu "as mais sinceras desculpas pelo facto do balneário do Estádio da Imaculada Conceição, uma infraestrutura com mais de 40 anos, não apresentar as condições ideais ou aquelas que o clube gostaria que tivesse". Contudo, também referiu que houve vistoria técnica e que, "apesar do estado visível de deterioração", quem a levou a cabo entendeu que o balneário se encontrava em condições de receber o Sporting, "no que concerne ao seu estado de limpeza".

"O Club Sport Marítimo através dos seus valores e ideais não se revê neste tipo de abordagem e não admite que este episódio seja encarado como 'um ato de discriminação'", pode ler-se no comunicado do Marítimo, que pediu também que "não se confunda deterioração com limpeza, pois essa esteve sempre presente".



Questionada pela Renascença sobre o caso, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que organiza a Liga feminina, recusou comentar.

Já a agente FIFA Raquel Sampaio, representante de várias jogadoras do campeonato nacional, e mais uma das vozes que se alçaram sobre o caso, estranha que o balneário tenha sido submetido a vistoria e aprovado: "Se foi aprovado, ainda é mais grave."

"Como é que é possível a nossa federação permitir que se usem balneários com esta falta de tudo? Degradados, sujos e sem as mínimas condições para receber atletas de primeira divisão de futebol feminino. Se houve vistoria, acho que tem de se repensar os padrões de exigência para certas áreas do nosso futebol feminino, sobretudo porque também é uma imagem que passamos para fora que não é bom promover", sublinha.