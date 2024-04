Ricardo Nunes: "O Varzim tem um orçamento irrealista para a realidade do clube"

"A prioridade será sanar o passivo e depois, sim, chegar ao patamar que o clube merece, que é a I Liga. Mas há um longo caminho a percorrer"

A comissão administrativa diz que encontrou muitas dívidas que não se sabiam que existiam... Dívidas à EDP, Lacatoni... Fala-se de um buraco de cinco milhões de euros. É mesmo este o valor? Acha que as surpresas já acabaram?

O PER [Processo Especial de Revitalização] funcionou como uma "mini auditoria". Quando o fazes, todos os credores aparecem para apresentarem as dívidas. O valor poderá chegar aos seis milhões e meio, é o valor estimado para o défice neste momento. Vai arrancar uma fase que, para mim, é crucial: a negociação com os credores.

É essencial para se amortizar algum perdão de dívida e fazer-se um plano de pagamento com que concordem para que o clube possa ser viável. Se o PER não for para a frente e os credores não concordarem, acho que o futuro se torna mesmo negro. Varzim pode entrar em insolvência.

Nesse sentido, a SAD é inevitável?

Acho que é possível equilibrar as contas sem SAD. O Varzim tem algum património e vender vai ser fundamental. Não há discussão. É a única maneira de conseguir sanar o passivo a curto e médio prazo. Quando o clube estiver a zeros, para dar um salto qualitativo e para ter uma capacidade de lutar por outros objetivos, principalmente se quiser subir à I Liga, passa pela criação de uma SAD, mas não a qualquer custo.

Quando os clubes estão em dificuldades e procuram investimentos, torna-se difícil de negociar, não é?

Tem de ser uma SAD com pés e cabeça, com pessoas credíveis, bem estruturada e pensada. É importante termos as dívidas sanadas. O clube será mais apetecível. Uma coisa é venderes um clube com passivo, outra é um clube sem dívidas nenhumas. A valorização será totalmente diferente e o interesse será muito maior. O clube tem uma grande massa associativa, com muita visibilidade, tradição, um clube centenário. É uma cidade ótima para se viver. Tem tudo para ser um clube de topo no futebol português.

Olha para os modelos de outros clubes como exemplos? Há outros clubes que nunca foram SAD e conseguiram sucesso, como o Paços de Ferreira, o Gil Vicente...

Temos de nos agarrar aos bons exemplos. Admiro muito no Paços de Ferreira terem nos estatutos que o presidente que sai tem de deixar o clube igual ou melhor do que quando entrou. Se aumentar o passivo, é responsabilizado pessoalmente. Se todos os presidentes tivessem isso nos clubes, pensariam duas vezes antes de tomarem cada decisão. Seria uma boa ideia para acrescentar aos estatutos do Varzim.