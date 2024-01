Homicídios, violação e tráfico de droga. Os outros casos que envolvem claques de futebol

Adepto italiano atropelado junto à Luz

Em abril de 2017, Marco Ficini foi mortalmente atropelado junto ao Estádio da Luz. O adepto italiano da Fiorentina estava em Portugal para assistir a um dérbi com a claque do Sporting, mas morreu após um confronto com a claque do Benfica.

O corpo de Ficini foi “arrastado por 15 metros" e o carro foi apenas imobilizado "depois de ter passado completamente por cima do corpo da vítima", descreveu a acusação.

Luís Pina, ligado à claque benfiquista No Name Boys, foi condenado a quatro anos de prisão efetiva por homicídio por negligência grosseira em 2020.

No entanto, dois anos depois e na sequência de recurso, o Tribunal da Relação de Lisboa anulou parcialmente o acórdão do processo, ordenando a reformulação da decisão de primeira instância, por falta de fundamentação.

“No Name Boys” atacam autocarro do Benfica e casa do treinador

Onze elementos ligados à claque do Benfica “No Name Boys” foram condenados, em 2022, no Tribunal de Sintra a pena suspensa pelos crimes de dano simples consumado, atentado à segurança rodoviária, detenção de arma proibida, ameaça simples, furto simples, furto qualificado e ofensa à integridade física.

Em causa estão uma série de ataques realizados entre 2018 e 2020.

Destacam-se agressões a adeptos do Sporting, o apedrejamento do autocarro do Benfica que feriu os jogadores Zivkovic e Weigl e os atos de vandalismo com insultos escritos nas paredes das casas do treinador Bruno Lage e dos jogadores Rafa Silva e Pizzi.