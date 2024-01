Taça da Liga no Médio Oriente. Liga quer "aproveitar oportunidade"

A Liga Portugal quer "aproveitar a oportunidade" do investimento no Médio Oriente em eventos desportivos para internacionalizar a Taça da Liga.

Leiria vai receber a "final four" da Taça da Liga pela última vez neste mês, dado que o contrato acordado termina precisamente este ano. Nesse sentido, a Liga Portugal está a explorar opções para a internacionalização da fase final da prova.

Em entrevista à Renascença, o diretor executivo da Liga, Rui Caeiro, garante que "continua a ser um objetivo a questão da realização da 'final four' no estrangeiro".

"É uma ferramenta de internacionalização. Esta 'final four' no fim de janeiro será uma ocasião tremenda para poder fazer a projeção para uma solução internacional. É um produto muito interessante do ponto de vista internacional, com muitos interessados em levar para os seus países. É um modelo de sucesso e internacionalizável", começa por revelar.

Em abril do ano passado, o presidente Pedro Proença já tinha revelado à Renascença que a Liga tinha propostas dos Estados Unidos da América, Arábia Saudita e Europa.

Rui Caeiro garante que a Liga está "aberta a todas as geografias", mas destaca o desejo de aproveitar a "oportunidade" do forte investimento do mercado árabe em competições estrangeiras.

"A ambição dos países do Médio Oriente em ter este tipo de competições tem estado a incrementar-se de forma significativa. É objetivo aproveitar essa oportunidade que se está a gerar. Claro que entendemos a vontade de outras geografias, mas obviamente que o Médio Oriente ganha a vantagem com o foco e o investimento em espetáculos desportivos que, neste momento, é muito significativo", diz, antes de concluir.