Rodrigo Gomes: “Seleção é um sonho que tenho desde miúdo”

Com seis golos e cinco assistências pelo Estoril, mais três golos em quatro jogos pela seleção sub-21, Rodrigo Gomes vive o melhor momento da carreira sénior e já mereceu elogios por parte do selecionador nacional, Roberto Martínez. Sentado na bancada do Estádio António Coimbra, minutos antes de partir para o almoço de Natal da equipa, o atleta de 20 anos conversa com Bola Branca, em jeito de análise à boa forma da primeira metade da época.

Emprestado pelo Sporting de Braga ao Estoril no início da temporada, o extremo transformado em lateral chegou aos canarinhos à procura de se afirmar e evoluir, por forma a voltar a ser opção regular para Artur Jorge. Passados quatro meses, não tem dúvidas: “Foi uma decisão muito boa.”

“Tem sido uma época muito boa até agora. Tenho conseguido marcar, assistir e jogar mais, que eram objetivos meus. O Estoril proporcionou-me isso. Estou a melhorar, estou a crescer e estou muito feliz, vir para cá foi uma decisão muito boa”, começa por dizer.

Assumiu-se como substituto de Galeno na ala esquerda do Braga de Carlos Carvalhal, em 2021/22, mas perdeu espaço no plantel minhoto com a entrada de Artur Jorge. Depois de apenas cinco jogos a titular em 2022/23, o extremo optou por procurar afirmação noutras paragens.

“Com o mister Carlos Carvalhal até joguei muito, também a ala. Quando o mister Artur Jorge assumiu a equipa do Braga não joguei tanto e, para este ano, senti que precisava de minutos para crescer, para evoluir, e está a ser muito bom para mim”, explica.

De extremo a lateral



Depois de fazer toda a formação no Sporting de Braga a extremo, é com Carlos Carvalhal que é adaptado a ala e começa a ter responsabilidades defensivas mais acentuadas, primeiro à esquerda e, agora, no Estoril, à direita.

“É uma adaptação que até é natural. É uma posição que encaixa mais nas minhas características, porque gosto de jogar aberto, explorar as costas, correr e explorar os espaços. É uma posição mais híbrida, mas de que eu gosto muito”, conta.

Na seleção de sub-21, Rui Jorge utiliza uma defesa a quatro, o que tem obrigado Rodrigo Gomes a atuar como defesa-direito, algo que encara “como um novo desafio”.

“Eu encaro os desafios como uma coisa boa para eu crescer e evoluir. No futuro, estarei mais preparado para o que vier”, afirma, nesta entrevista à Renascença.