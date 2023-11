Amarante iguala feito histórico em ano de centenário. Agora, quer receber um dos grandes

O Amarante é a grande surpresa da Taça de Portugal e o único dos 16 clubes apurados para os oitavos de final que não disputa os dois campeonatos profissionais do futebol português - a I e II Ligas. Mas como se explica o sucesso do clube da Associação de Futebol do Porto?

Na temporada passada, o Amarante falhou a subida à Liga 3 na última jornada com uma derrota, em casa, frente ao Vianense.

No entanto, dificilmente poderia ter pedido um melhor arranque de época. Ainda não perdeu e lidera a Série B do Campeonato de Portugal - quarta divisão nacional - de forma isolada e destacada.

A Taça acrescenta brilho ao percurso do Amarante: venceu o Sertanense, a Académica - que disputa uma divisão superior -, e o Paredes.

Chegar aos oitavos é igualmente um feito histórico para o clube: está igualada a melhor participação de sempre, em 2015/16, quando o Amarante eliminou o Marítimo e só caiu perante o Arouca. A cereja no topo do bolo em ano de centenário.

João Pedro Cardoso é o diretor desportivo. Com a história feita e os olhos muito virados para o campeonato, o clube preferia celebrar com os adeptos e receber um dos grandes: "Temos consciência da dificuldade de todas as equipas presentes, vamos fazer o nosso melhor".

"Gostaríamos de receber um dos grandes como prémio a este início de época". Mas o dirigente sabe também que "todas as 15 equipas querem o Amarante".