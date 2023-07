Transformação do Estádio Nacional inspira-se nos Olímpicos de Berlim e Roma

O protocolo está assinado e, 79 anos depois de ser inaugurado, o Estádio Nacional do Jamor está a caminho da modernização. Ainda assim, muito pouco se sabe sobre o projeto que promete voltar a colocar o recinto na vanguarda das infraestruturas desportivas.

Datado de 1944, o palco habitual da final da Taça de Portugal nunca foi alvo de uma grande remodelação. Agora, o entendimento entre a Câmara Municipal de Oeiras, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e as federações de futebol, atletismo e rugby leva muitos adeptos a questionar o que, de facto, poderá ou deverá ser feito. Bola Branca foi à procura de resposta.

Manter património. Melhorar condições. Como Berlim e Roma



A necessidade de reabilitação do Estádio Nacional é evidente, mas a nuvem da importância patrimonial e histórica do recinto paira sobre a vontade de realizar uma obra de fundo. Por isso, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) foi chamada a integrar o protocolo e fará parte do processo de seleção do projeto de arquitetura escolhido.

João Carlos dos Santos, arquiteto e diretor-geral deste organismo, aceitou levantar o véu, em entrevista à Renascença, sobre os traços gerais já idealizados. A ideia sempre presente é clara, “manter o valor patrimonial do estádio, mas melhorando as condições”.

“O estádio, por praticamente não ter tido obras de remodelação desde os anos 40, tem um conjunto de espaços que já não correspondem às necessidades de hoje”, admite.

Renovar a pista, construir casas de banho de raiz, zonas de adeptos separadas que cumpram as regras em vigor, zonas de mobilidade reduzida e melhores acessos são alterações obrigatórias, mas há um outro foco: “O conforto do público.”

Nesse capítulo, uma das lacunas mais gritantes do recinto, atualmente, é a ausência total de cobertura nas bancadas destinadas ao público geral.

João Carlos Dos Santos admite que esta “é uma componente importante do projeto” e algo que mudaria drasticamente o traçado do estádio. Ainda assim, o arquiteto garante que é possível preservar “as características arquitetónicas do recinto”, tal como já aconteceu em projetos semelhantes.

“Nós temos alguns exemplos de intervenções que foram feitas na Europa, noutros estádios importantes do ponto de vista patrimonial, como os estádios olímpicos de Berlim e de Roma, que são contemporâneos do nosso e também tiveram intervenções de remodelação profundas e não perderam o valor patrimonial. É isso que estamos apostados em fazer”, revela João Carlos dos Santos.