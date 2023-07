TSC Backa Topola. O adversário do Braga joga na Sérvia, mas tem investimento da Hungria

O TSC chegou à primeira divisão pela primeira vez em 2019/20.

Nas últimas quatro épocas nunca ficou abaixo do sexto lugar e na temporada passada conseguiu o vice-campeonato e um apuramento inédito para a Liga dos Campeões.

Drulovic fez quase toda a carreira em Portugal com passagens pelo FC Porto, Benfica, Gil Vicente e Penafiel. À Renascença, confirma o estatuto crescente do TSC Backa Topola no plano interno, num país dominado pelo Partizan e Estrela Vermelha.

"Ficaram em segundo com todo o mérito. São um clube do norte da Sérvia, com um estádio novo e bonito. Foi o presidente da Hungria que investiu lá porque é uma zona com muitos húngaro. Como é hábito, investiu e ajudou a construir um estádio excelente e bonito. Agora é considerado um dos clubes na Sérvia com melhores condições", diz.