Federação silencia entrevistas com árbitros agredidos

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não permite entrevistas com árbitros agredidos durante a sua atividade.



A Renascença convidou dois árbitros – um no ativo e outro já retirado, mas com funções de observador do CA -, a relatarem as agressões que foram vítimas. Ambos mostraram-se disponíveis para recordar os incidentes, mas os pedidos não passaram pela autorização do Conselho de Arbitragem.

A Federação tutela a arbitragem das provas nacionais, o que corresponde aos campeonatos da I e II Ligas, Liga 3, Campeonato de Portugal, Taça de Portugal e Taça da Liga no que diz respeito ao futebol masculino sénior.

Liga Revelação e campeonatos nacionais de formação a partir do escalão de sub-14 são também provas organizadas pela FPF e, por isso, com a gestão da arbitragem nessas competições.

Restam as competições distritais, com responsabilidade das Associações de Futebol locais e com organismos próprios de arbitragem. Todos os árbitros começam carreira inseridos neste contexto, antes de serem promovidos às competições nacionais.