"Calhou-me a sorte e o azar de marcar". Josué foi um dos heróis da última final Braga-Porto

Está cada vez mais perto o último passo, que é vencer o título?



Espero que falte menos, o campeonato tem mais intensidade para toda a gente quantas mais equipas lutarem pelo título: mais pessoas nos estádios, clubes geram mais receita, acho que é tudo bom para todos.

Espero que continuem a crescer e lutem pelo título o mais rápido possível. Apesar de ficarem em 3.º, não é que não tenham lutado até à última. Estiveram sempre na parte de cima, mas o investimento das outras equipas é diferente. O Braga não contrata como as outras três, por isso é que tem mérito de competir com essas equipas.

Que individualidades podem decidir o jogo no domingo? Quem pode ser o Josué deste ano?

O Josué ou o Rui Fonte, que também fez golo. O Braga é muito forte no coletivo, mas gosto muito do Ricardo Horta e do Bruma, são muito complicados de travar. Se as coisas correrem bem de início ao Bruma, começa a ganhar confiança e é muito difícil de parar.

A defender gosto muito do Al Musrati, é um pilar incrível no Braga. Sem ele, não são a mesma equipa. Quando perdem a bola e na transição do Porto, se o Al Musrati não jogar tornam-se mais vulneráveis.

E no Porto?

Sempre disse que o Otávio é o melhor jogador do Porto. A forma como ele gere o tempo do jogo, do ataque e da defesa. É incrível, é o melhor jogador do Porto e dos melhores, se não o melhor, do campeonato. Em tudo, em termos de números e individualidade.

Na final, pode fazer a diferença. É o tipo de jogador que não precisa de muito espaço para fazer a diferença, consegue reinventar espaço para colocar um passe e isso pode mudar um jogo por completo.