Taremi é o melhor marcador do campeonato

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, vence o prémio de melhor marcador da I Liga, com 22 golos apontados.

O iraniano de 30 anos esteve atrás na lista de melhores marcadores durante praticamente toda a época, mas uma boa reta final de campeonato colocou Taremi no topo da lista. Com o golo marcado na última jornada frente ao Vitória, Taremi fecha a época com 22 golos na I Liga.

"Agradeço a todos os meus colegas que me ajudaram, mas para mim não importa se não formos campeões. Não posso estar feliz", disse Taremi, a propósito do prémio.



Taremi fez a sua melhor época da carreira e a primeira que bateu a marca dos 30 golos em todas as competições, depois de ter apontado 26 em 2021/22 e 23 em 2020/21.

O avançado pode ainda fazer o pleno esta época e marcar em todas as competições que o Porto disputou: 22 golos no campeonato, cinco na Liga dos Campeões, dois na Taça da Liga e dois na Supertaça. Resta apenas marcar na Taça de Portugal, na qual o Porto vai disputar a final com o Sporting de Braga.



Gonçalo Ramos, do Benfica, foi o melhor marcador durante quase toda a temporada, mas caiu de forma com apenas quatro golos nas últimas 10 jornadas do campeonato. No total, o internacional português apontou 19 golos.

Bater penáltis foi um fator que ajudou Taremi a vencer o prémio, com sete golos da marca dos 11 metros, enquanto que Gonçalo Ramos não fez nenhum de penálti, isto porque é João Mário quem bateu a maioria das grandes penalidades nas águias.

João Mário fechou o pódio, com 17 golos, os mesmos que Fran Navarro, do Gil Vicente.

Pedro Gonçalves, do Sporting, foi quem fez mais assistências esta época, com 11 passes para golo, e ficou em 5.º na lista de melhores marcadores, com 15 golos apontados.