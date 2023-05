De Roberto Martínez a Miguel Oliveira. Tudo o que foi dito na 2.ª Conferência Bola Branca

Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à violência no Desporto, Duarte Gomes, antigo árbitro e membro do Conselho Nacional do Desporto, e José Miguel Sampaio e Nora, presidente da Asssociação Portuguesa de Direito Desportivo, debateram o problema da ética no desporto, com olhar especial para a cultura desportiva e a crescente violência no futebol.



Dos relvados para o alcatrão, sobre rodas, Miguel Oliveira, um dos cabeças de cartaz do painel, conversou com o Rui Viegas e explicou que ainda acredita no título de campeão mundial de MotoGP esta época.

Ainda lesionado depois de um início de época acidentado, o piloto de Almada "não tem a certeza quando voltar".