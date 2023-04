Filipe Relvas não teve caminho facilitado, mas agora só quer mais e mais

Gil Vicente, Braga, Casa Pia, Benfica, Santa Clara e Arouca. Relvas não tem problemas em assumir que ambiciona subir mais um degrau na carreira, mas só pensa nisso depois de defrontas estas seis equipas.

"Acho que todos os jogadores do Portimonense, principalmente os mais jovens, têm a ambição de depois dar um salto na carreira. Mesmo o próprio clube quer que os jogadores tenham essa ambição. Claro que era ótimo, mas isso é no fim da época. Se aparecer algo, sento-me à mesa com quem tiver de ser e verei o que é melhor para mim", termina.

À atenção de Roberto Martínez

A seleção nacional vive um processo de renovação na defesa que poderá abrir a porta a Filipe Relvas.

Com Roberto Martínez, a seleção passou a jogar com três centrais, sistema ao qual o jovem central está habituado no Portimonense. A alteração tática abre lugares na convocatória para centrais e o selecionador já deu oportunidade a jovens como Diogo Leite, Gonçalo Inácio e António Silva. Relvas quer ser o próximo na lista.

O contexto atual da seleção e a iminência de uma transferência para um patamar superior permite a Filipe Relvas assumir que "a seleção é um objetivo muito real, muito mais agora do que há dois anos, como é óbvio".

"Há muitos jovens com qualidade a aparecer, eu penso que sou mais um deles. Estou no Portimonense, vamos ver se no futuro pode ser uma possibilidade forte. Acredito muito em mim, a concorrência é muito forte, há muito bons portugueses, não só para central. Tenho a humildade de reconhecer que não é uma tarefa fácil para mim, mas acredito que pode ser uma possibilidade um dia, sem dúvida", termina.

Filipe Relvas vai continuar a aproveitar as oportunidades que Paulo Sérgio tem dado e é o principal candidato a terminar a época como o jogador de campo com mais minutos em todo o campeonato.