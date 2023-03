É por Vizela que Buntic vai para chegar à seleção da Croácia

Totalista no Vizela, um dos cinco totalistas da I Liga, Fabijan Buntic tem a expectativa de ser chamado à seleção da Croácia, 3.ª classificada do último Campeonato do Mundo.

O guarda-redes, de 26 anos, já sabe que está a ser observado, mas aguarda pacientemente pelo momento. "O diretor técnico da federação ligou ao meu agente e disse-lhe que estão atentos, a observar-me, a avaliar-me. Penso que se continuar o meu caminho, trabalhar e jogar bem, será uma questão de tempo até a chamada chegar", diz, em entrevista à Renascença.

Nesta conversa com Bola Branca, Buntic afirma que sente ter já condições para jogar num clube ao mais alto nível. Sem preferência por um dos quatro maiores de Portugal, admite que estrear-se na Bundesliga é algo com que sempre sonhou e é um desejo que ainda alimenta.

Para alcançar as metas que definiu para a sua carreira aposta tudo em continuar a mostrar-se no Vizela, clube que escolheu "com o coração", pelo qual teve um "feeling" imediato e onde se sente realizado. A relação dura desde o início da época e o contrato tem validade até 2025.

Depois de seis anos no Ingolstadt, sentiu que era hora de sair, "de arriscar", e apostar numa ida para Vizela, onde chegou com a esperança de ajudar a equipa a fazer melhor do que na temporada anterior. "Estamos perto desse pequeno objetivo", contabiliza Buntic, depois de olhar para a tabela.

Os minhotos estão no 10.º lugar, com 32 pontos. Na temporada passada, a melhor da história do Vizela, o clube terminou o ano com 33 pontos, no 14.º posto. "Vamos tentar ganhar todos os jogos [os nove que faltam]. Se o conseguirmos, podemos ainda alcançar muito. Isto apesar de já termos conquistado muito, em comparação com o ano passado", avalia, sem descartar a possibilidade de o Vizela alcançar um lugar europeu, pela primeira vez desde a sua fundação.

Da época, Buntic reconheceu, ainda, o choque provocado pela saída de Álvaro Pacheco, um treinador que tinha "uma grande ligação com o clube, a cidade e os adeptos". "Na Alemanha tive várias mudanças de treinador, estava habituado. Mas, desta vez, foi mesmo diferente", reconhece. O momento exigiu que a equipa distinguisse emoção de razão. Tudo foi ultrapassado e hoje, com Tulipa, a equipa está "confiante, tranquila e isso vê-se em campo".

Antes do próximo desafio, com o Paços de Ferreira, e durante a pausa para os jogos das seleções, Buntic prepara-se para atacar a reta final do campeonato. O guarda-redes, de 26 anos, 1,94m, formou-se no Estugarda, mas foi no Ingolstadt que se estreou como sénior. Primeiro na equipa B, mais tarde titular da equipa principal. Esteve com o Ingolstadt na Bundesliga, mas não chegou a ser utilizado. Jogou na terceira e na segunda ligas da Alemanha e é internacional sub-19 pela Croácia.

Este temporada, tem 27 jogos, 25 no campeonato e é um dos cinco totalista da I Liga, a par de Diogo Costa, Vlachodimos, Luiz Júnior e Johnatan Luiz.