A vida de Hamse Muse. Jogador somali é refugiado em Portugal e responsável por quatro irmãos

Sem carro e sem emprego

Com os irmãos a estudar, Hamse Muse não imaginava vir a ser o pai de família, mas confessa que a mãe já o tinha educado para assumir esse papel.

“O emprego é aquilo que eu mais queria. Como somos refugiados temos apoio da Segurança Social. Cai na conta do meu irmão, cerca de 900 euros. Não é fácil, mas vamos gerindo, fazendo biscates, eu nos cafés e ele no McDonalds, no verão, quando acaba a escola. Não quero que os meus irmãos parem os estudos. Quando acordo, penso que tenho de ir trabalhar e olhar pelos meus irmãos”, salienta Hamse Muse, agradecendo todo o apoio que tem recebido das pessoas da Guarda.

Há três épocas que joga no Grupo Cultural e Recreativo de Casal de Cinza, na segunda divisão da AF da Guarda, como extremo. O futebol é mesmo a sua única distração.

“Quando vou aos treinos e os domingos de jogo são os momentos de distração para mim”, conta. Hoje, com a perda da mãe, é ele que assume as rotinas aos 22 anos de idade.

“Avariou-me o carro. Estou sem carro. Vou buscá-los à 13h30, a minha irmã é às 16h30. Mas agora como não tenho carro, vêm a pé. Na cozinha, sei fazer tudo: Massa com frango, arroz com frango, coisas que a minha mãe me ensinou, aquelas coisas triangulares que comíamos na Somália, as chamuças. Lavo, passo, limpo o chão e a minha irmã também já vai ajudando”, realça.