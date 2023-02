Rolando ainda não terminou carreira. “Quero passar um pouco do que eu aprendi”

Um jogador do plantel do FC Porto que conhece bem é o David Carmo, com quem jogou em Braga. Depois da transferência tem tido alguma dificuldade em afirmar-se no Dragão, o que acha que se passa?

O David Carmo é um miúdo espetacular, de quem eu gosto muito. É dos poucos que já convidei para minha casa para ter uma ideia da proximidade que temos.

É logico que, embora o Braga esteja a entrar na luta com os grandes, a pressão não é a mesma. Ele saiu do conforto do lar, de um sítio onde conhecia toda a gente, onde tinha uma proteção por ser um miúdo da casa e foi lançado aos tubarões. É difícil encaixar logo de início e ele sentiu essa dificuldade. Mas acredito que ele vai conseguir dar a volta e esta experiência vai ser importante para o futuro.

Também se cruzou em Braga com Rúben Amorim, depois de já ter também jogado com ele no Belenenses. Surpreendeu-o o sucesso dele como treinador? E como vê este momento mais complicado que tem vivido no Sporting?

O sucesso foi muito repentino, claro que não esperava, apanhou toda a gente de surpresa. Passou de Casa Pia, para Braga B, para equipa principal e saltou logo para o Sporting e é campeão. Apanhou todos de surpresa.

Mas no pouco tempo que estive com ele, em Braga, dava para ver que tinha qualidades que os jogadores apreciam. Previa-se que chegaria a este nível, mas não sabíamos que seria tão rápido.

Quanto às dificuldades, faz parte do futebol. Em Portugal há três grandes a lutar pelo título, só um pode estar bem. Há que confiar no processo, no trabalho e ele já provou que tem capacidade para comandar um grande.

Este ano não está a correr muito bem, mas é uma questão de tempo até voltar a ter sucesso. Espero que não a ser campeão em Portugal, porque quero ver o Porto campeão, mas vai ter muito sucesso e ainda vai vencer muitos títulos no futuro.