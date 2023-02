António Miguel Cardoso: "Não estamos a encostar ninguém à parede"

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, "não quer encostar" os sócios à parede no pré-acordo feito com a V Sports para a compra de 46% da SAD do clube.

O dirigente quer esclarecer todos os sócios para as vantagens do acordo com o fundo que é também detentor do Aston Villa.

Em declarações a Bola Branca, António Miguel Cardoso assegura que "o parceiro encontrado é credível" e que ajudará a um futuro melhor, já que sendo "uma das maiores fortunas do Mundo", e estando por dentro do negócio futebol, aportará mais-valias.



Para o presidente do clube, é normal "haver resistência", mas esclarece que a ratificação em assembleia geral trará "uma mentalidade", podendo "exponenciar o Vitória".



"A direção está satisfeita com o parceiro que temos. O Vitória continua com a maioria do capital, com o maior número de administradores e com poder de decisão. Aqui trata-se de arranjar um músculo financeiro para que nos possa ajudar a crescer. Isto não hipoteca minimamente", esclarece o presidente vitoriano.

"Caminho das pedras" é opção legítima

António Miguel Cardoso pretende que o clube deixe "o caminho das pedras, o mais difícil" ou alguém que ajude "a alavancar mais rapidamente" o projeto desportivo.

"Não é um acordo por necessidade, é só mentalidade. O futebol moderno exige. Há duas opções para os sócios: o caminho das pedras, que é legítima e mais difícil, mas que estamos cá para o fazer, ou este parceiro para alavancar o Vitória", diz, à Renascença.