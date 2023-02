Como o Académico de Viseu recuperou o relvado do Fontelo para receber o FC Porto

O estado do relvado do Fontelo foi um dos grandes temas de discussão nas semanas que antecederam o Académico de Viseu-FC Porto, da Taça de Portugal. No dia do jogo, o tapete verde esteve em boas condições, mas foi preciso uma operação de fundo ao relvado que "tinha muito baixa manutenção".

Quando o FC Porto venceu o Arouca no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição foi convidado a lançar um primeiro olhar para o adversário seguinte, que defrontaria apenas um mês depois. Foi aí que Conceição fez o primeiro "alerta" sobre o relvado do Fontelo.



"É uma equipa muito competente, isso associado ao estado do relvado. E faço já o alerta: é importante ter um bom relvado. Sei e conheço a equipa técnica contrária, sei que gosta que as suas equipas joguem bem e ganhem. Fica mais fácil se o relvado tiver qualidade", disse.

Horas depois, o Académico de Viseu justificou o mau estado do novo relvado com os "constrangimentos provocados pelas recentes e anormais condições meteorológicas" e prometeu "melhorar e transformar o atual estado do relvado".

O relvado melhorou aos poucos nas semanas que se seguiram. Frente ao Nacional, a 21 de janeiro, continuava em mau estado, mas contra o Benfica B, uma semana depois, os trabalhos de recuperação já demonstravam resultados.



Miguel Bastos, diretor-geral da RED Relvados, a empresa responsável pelo renascimento do relvado do Fontelo, explica que o tapete "estava num estado lastimável em dezembro, com muito baixa manutenção desde que foi realizada a construção. Tinha problemas muito grandes de drenagem e cobertura de relva".

"Qualquer operação iria logo melhorar o comportamento do relvado. Essencialmente, o que era necessário fazer era arejar, ou seja, furar o campo. Só tinha sido furado uma vez desde o verão até janeiro. Normalmente são furados uma vez por mês", diz.

O relvado não sobreviveu por inteiro. "Foi colocada areia, matéria orgânica para fomentar desenvolvimento da planta e foi substituída uma grande parte do tapete. Havia zonas do campo irrecuperáveis. A falta de manutenção, aliada à forte chuva que caiu e a utilização do campo com os jogos fez com existissem zonas completamente desfeitas, sem recuperação possível", diz.