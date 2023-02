Vitinha, o avançado que escapou ao Benfica e deixa fortuna em Cabeceiras de Basto

Vitinha é a nova figura do Marselha, mas até aos 18 anos escapou ao radar de todos os grandes clubes portugueses. O ponta de lança de 22 anos rendeu 32 milhões de euros ao Braga e deixa um pequeno "jackpot" na conta bancária do Águias de Alvite, a escola de formação do Benfica onde jogou até aos 18 anos idade.

Dino Dourado é o coordenador da formação do clube de Celorico de Basto, distrito de Braga, onde o jovem jogou até 2017, quando assinou pelos juniores do Sporting Clube de Braga.

Em declarações a Bola Branca, o dirigente reconhece que ainda não há certezas em relação ao valor que o clube vai receber, uma vez que durante duas épocas não jogou pelo Águias de Alvite devido a falta de equipas de competições.

A receita, que deverá ser inferior ao meio milhão de euros inicialmente apontado, será sempre importante para um clube focado maioritariamente na formação dos atletas.

"Estamos numa fase de interrogações e de começar a conversar com as pessoas para fazerem os pedidos. É uma fase inicial. Não tenho a certeza sobre o meio milhão. Será sempre considerável, mas talvez não tanto, porque nos primeiros anos do Vitinha estivemos fechados, sem equipas de competição. Levava o Vítor a uma escola do Benfica fora de Cabeceiras para jogar. Por isso, os nossos direitos só começam quando ele começou mesmo a jogar em equipas nossas", disse.