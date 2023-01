Em direto. Arranca na Póvoa o Varzim-Benfica

O Varzim recebe o Benfica, para os oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa da Liga 3, 2.ª classificada da Série A, joga com o líder da I Liga, já depois de há duas eliminatórias ter afastado o Sporting nesta edição da Taça.

Casa cheia na Póvoa para receber um grande do futebol nacional, o que não acontece desde a visita do FC Porto em 2015. A última vez que o Benfica jogou na casa do Varzim foi em 2007, na altura também para a Taça de Portugal, num jogo que terminou com uma surpreendente vitória da equipa poveira.

O Benfica é recordista de troféus (26), mas não vencem a Taça de Portugal desde 2016/17, defrontando o Varzim, que tem como melhores prestações a presença nas meias-finais de 1977/78, 1979/80 e 1984/85.

O vencedor do Benfica-Varzim, com arbitragem de Manuel Oliveira, vai defrontar nos quartos de final a BSAD, da II Liga, ou o Vilaverdense, da Liga 3.