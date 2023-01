Benfica faz cair um Varzim gigante, na noite do perdão a Enzo

O Benfica está nos quartos de final da Taça de Portugal, depois de vencer o Varzim, esta terça-feira, na Póvoa, por 0-2. Grimaldo, logo aos 3 minutos, e Enzo Fernández, de regresso à equipa depois do castigo interno, foram os autores dos golos da equipa da I Liga.

Depois de controlar a primeira parte, o Benfica sentiu a reação do Varzim. No arranque da segunda parte, a equipa da Liga 3 ameaçou a baliza de Vlachodimos, mas os encarnados acabaram por conter a pressão do adversário e o golo de Enzo, aos 78 minutos, tudo ficou resolvido.

Nos quartos de final, o Benfica vai defrontar o vencedor do jogo entre Braga e Vitória de Guimarães.O Benfica é recordista de troféus (26), mas não vence a Taça de Portugal desde 2016/17, defrontando o Varzim, que tem como melhores prestações a presença nas meias-finais de 1977/78, 1979/80 e 1984/85.