Acabou-se o Mundial para Portugal, mas ainda há muito futebol até ao final do ano

Acabou-se o Mundial para Portugal, mas ainda há muito futebol para ver até ao fim do ano: Taça da Liga e, sim, campeonato.

Na Taça da Liga, que coroa o campeão de inverno, já há duas equipas apuradas para os quartos de final, ou Final Eight: Boavista, que terminou o grupo F sem derrotas - sete pontos com Vitória, BSAD e Vilafranquense; e o Sporting de Braga, que fez o pleno de pontos - nove, num grupo D em que jogou diante de Casa Pia, Paços de Ferreira e Trofense.

Na fase de grupos, em caso de igualdade pontual entre duas equipas, são aplicados os seguintes critérios de desempate, segundo ordem de prioridade: maior diferença entre o número de golos marcados e número de golos sofridos nesta fase de grupos; maior número de golos marcados nesta fase de grupos; média etária mais baixa dos jogadores utilizados durante esta fase de grupos.

Como está cada grupo ainda em aberto?



No grupo A, o FC Porto terá o apuramento assegurado se derrotar o Vizela, na sexta-feira, no Dragão, às 20h30. Os dragões lideram, isolados, com quatro pontos, contra dois de Mafra e Vizela, e um do Desportivo de Chaves. Também podem empatar, embora precisem que o Mafra não vença ou não supere a diferença de golos (atualmente é de +2 para os campeões nacionais e 0 para a equipa da II Liga).



No grupo B, basta ao Sporting um empate na receção ao Marítimo, esta terça-feira, às 20h45, para passar à próxima fase. Os leões somam seis pontos, contra três de Rio Ave e Farense, e zero dos madeirenses. Até uma derrota deverá servir à equipa de Rúben Amorim, dado que tem uma diferença de golos de +8, contra -1 dos vilacondenses e -4 dos algarvios.

No grupo C, Moreirense e Benfica, líderes das II e I Liga, respetivamente, estão empatados na liderança (com vantagem para os cónegos, pelo maior número de golos marcados, seis contra cinco - ambos têm +3 em diferença de golos) e defrontam-se na última jornada, no sábado, às 19h00, no Minho. A conta é simples: quem vencer passa; se empatarem, apura-se o Moreirense. Estrela da Amadora e Penafiel não somam quaisquer pontos.

No grupo E, a decisão é entre Gil Vicente, Portimonense e Nacional. Os minhotos, que lideram com quatro pontos, apuram-se se derrotarem os algarvios, que somam três. Os madeirenses, com três pontos, garantem a qualificação se vencerem e os outros dois perderem pontos. O Portimonense precisa de vencer e esperar que o Nacional não faça o mesmo ou que marque menos golos (estão empatados na diferença de golos e no número de golos marcados). Em último está o Sporting da Covilhã, com um ponto e já eliminado.

No grupo G, está em vantagem o Leixões, com sete pontos, que passa à Final Eight se vencer o Feirense, segundo a par com o Arouca, com cinco pontos. O Arouca apura-se se derrotar o já eliminado Santa Clara e: o Leixões empatar (os arouquenses têm melhor diferença de golos, +3 contra +2) ou o Feirense vencer mas não superar a diferença de golos (+1 para os fogaceiros). O Feirense precisa de vencer e esperar que os arouquenses tropecem ou superá-los na diferença de golos.

No grupo H, o Torreense lidera, com seis pontos (e diferença de golos de +1, com cinco golos marcados), mas está dependente de terceiros para passar, visto que já disputou as quatro jornadas. A conta pode chegar ao desempate por média etária dos jogadores utilizados. Académico de Viseu, segundo, com cinco pontos (+1 em diferença de golos e cinco golos marcados), e Tondela, terceiro, com três (0 em d.g. e um golo marcado), defrontam-se na última jornada. Aos viseenses "basta" vencer ou empatar com golos; os beirões têm de vencer por dois ou mais golos. O Torreense precisa que o Tondela vença por apenas um golo. Se o Viseu-Tondela terminar sem golos, a passagem é decidida entre Torreense e Viseu na média de idades dos jogadores utilizados.

Pode haver embate de grandes nos "quartos"?





Há cinco grupos em que equipas da II Liga ainda sonham com a passagem à final a oito.

Só pode haver um duelo grande nos quartos de final: entre Sporting, caso vença o grupo B, e Braga, que já se apurou no D.

De resto, o grupo C (Moreirense ou Benfica) emparelha com o G (Leixões, Feirense ou Arouca); o A (FC Porto, Mafra ou Vizela) com o E (Gil Vicente, Portimonense e Nacional); e o H (Torreense, Viseu ou Tondela) com o F (Boavista). Os jogos dos quartos de final serão todos disputados por volta do dia 22 de dezembro (data e hora ainda por definir), ou seja, já na próxima semana.

A Final Eight será realizada em Leiria, entre 24 e 28 de janeiro.

Atenção! Ainda há mais campeonato em 2022





Não desespere: ainda há mais futebol de primeiro nível em 2022. A última jornada do campeonato realiza-se nos últimos dias do ano, de 28 a 30 de dezembro. A jornada 14 fecha com chave de ouro: Braga-Benfica, na capital do Minho, às 21h15 do dia 30 de dezembro, sexta-feira.

O primeiro clube grande a entrar em campo é o FC Porto, diante do Arouca, no dia 28, quarta-feira, às 21h15, no Dragão. Na quinta-feira, à mesma hora, o Sporting recebe o Paços de Ferreira, em Alvalade.

Encontros para ouvir o relato em direto na antena da Renascença, com Bola Branca especial, e acompanhar ao minuto em rr.sapo.pt.