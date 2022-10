Taça de Portugal. Sorteio esta terça-feira já sem oito equipas da I Liga

Decorre, esta terça-feira, o sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, já sem a presença de oito equipas da I Liga, eliminadas à primeira na prova.

O sorteio está marcado para as 16h15, na Cidade do Futebol, com a presença de 32 clubes, dos quais apenas 10 são do principal escalão do futebol português e ainda com muita presença de clubes dos campeonatos não-profissionais.

O último fim de semana foi fértil em grandes surpresas e os primeiros indícios surgiram ainda na sexta-feira, quando o Estoril foi obrigado a recuperar de desvantagem para vencer o Amora.

Tudo começou no sábado, com a eliminação do Santa Clara, que perdeu em casa do Tondela por 2-0, e do Marítimo, que perdeu após prolongamento em casa do Mafra, por 4-2. Arouca, Vitória de Guimarães, Gil Vicente, Famalicão e Vizela seguiram em frente.

Até o Benfica teve de transpirar muito para eliminar o Caldas, também da Liga 3. Só depois das grandes penalidades é que as águias confirmaram passagem.