Tondela reergue-se, com "objetivo de subida em segundo plano"

O Tondela chegou à primeira pausa competitiva na II Liga nos lugares de topo da tabela e sem derrotas, nos sete jogos disputados no campeonato. Dadas as muitas condicionantes a que a equipa está exposta, ficou surpreendido com esta arranque limpo na temporada?

Não diria que estou surpreendido, mas temos consciência de que isto vai ser um caminho longo. O campeonato tem muitos jogos e ainda estamos no início.



Temos noção que temos uma equipa com qualidade, apesar das nossas limitações. Ao mesmo tempo é um grupo bastante restrito, devido às limitações que toda a gente conhece.

Mas é importante frisar que ainda estamos no início do campeonato. É verdade que estamos com um bom arranque e queremos continuar neste caminho.

Com que é que os adeptos podem sonhar? O Tondela pode definir a subida como objetivo?

Acho que importante, acima de tudo, é pensarmos jogo a jogo. Eu sei que esta é uma conversa que vários treinadores têm, mas para nós faz bastante sentido.

Depende de vários fatores, porque temos uma base que desceu da I Liga mas também temos muitos jogadores jovens, que têm a primeira experiência no futebol sénior este ano. Há lesões, castigos, momentos de forma.

Acho que é muito importante continuarmos com os pés bem assentes na terra e termos consciência que estando na melhor das nossas capacidades podemos disputar qualquer jogo. Mas as contas terão de ser feitas mais para o final.