Bruno Vicintin: "Não viemos para a SAD do Santa Clara para ficar apenas um ou dois anos"

Mário Silva é o treinador, qual a opinião que tem do seu trabalho?



Estou muito impressionado com o Mário Silva, não tenho dúvidas de que, em breve, será mais um treinador a ter sucesso ao nível mundial. Estou impressionado e já trabalhei com vários treinadores de nível de seleção brasileira. O Mário Silva sabe muto de futebol e acredito que estamos em boas mãos e os resultados vão aparecer com a sequência do trabalho e esta equipa a ganhar minutos em jogo. Acreditamos muito no trabalho do Mário Silva.

O Santa Clara já mostrou algum incómodo com as arbitragens. Quais são as queixas em concreto?

O que está a incomodar muito o Santa Clara é que não entende os critérios que são seguidos pela arbitragem. A bola na mão num jogo é grande penalidade, mas nesse mesmo jogo, mais à frente, já não é. Penso que este é o maior problema que existe hoje na arbitragem portuguesa.

Por exemplo, no nosso jogo com o Casa Pia, a bola bate no braço de um dos nossos jogadores, quando ele estava de costas para a bola. O VAR chamou o árbitro, que assinalou penálti, mas, depois, tivemos os jogos com o Famalicão e o Vitória de Guimarães, onde a bola bate na mão do adversário, que está de frente para a bola e com o braço estendido, e o VAR não chama o árbitro.

Penso que este é um tema que tem de ser trabalhado, mas atenção, a arbitragem portuguesa só vai melhorar com a ajuda de todos. A arbitragem é uma das áreas onde o futebol português tem de melhorar. Penso que nós, e já falo com estando incluído no futebol português, temos de ter mais árbitros com nível elevado, como já aconteceu no passado.

Assim que chegou, apostou na contratação de muitos jogadores do seu país de origem. Teme que seja acusado de fazer desta equipa um entreposto de futebolistas brasileiros?

Os dois mercados que conheço melhor são o brasileiro e o português. As boas oportunidades em Portugal, os melhores jogadores da II Liga, já não estavam disponíveis, por isso, tivemos de ser muito agressivos no mercado brasileiro. Mas este é um projeto mundial, não é um projeto de promoção do jogador brasileiro na Europa.

Pelo meu histórico, será natural que o Santa Clara tenha força no mercado brasileiro, mas queremos uma equipa com jogadores de vários países que tenha capacidade para lutar pelas posições mais altas do campeonato.