Mudar aos 100 anos sem tocar na ambição. António Miguel Cardoso confia num Vitória europeu

Que avaliação faz do negócio do Marcus Edwards, que é anterior à sua chegada?

Não me compete estar a falar daquilo que foi a gestão anterior do Vitória, até por já lhe falei dos grandes problemas que sentimos na nossa entrada.

O Marcus Edwards foi transferido para o Sporting, sabemos da qualidade do jogador, mas também sabemos que foi uma transferência praticamente no último dia da janela de mercado. Aí, provavelmente, também havia uma grande necessidade de o jogador ser vendido, pelo que percebo. São negócios naturais. Foi normal.

Já fez as contas a quanto é que pode encaixar com as percentagens de vendas de jogadores como Edwards ou André Almeida?

Nós temos de fazer as contas todos os dias. Depois há perspetivas de futuro, mas não podemos contar com elas no dia a dia. Não são elas que nos vão ajudar a fazer os pagamentos a fornecedores. E temos tantos fornecedores aqui na cidade, que ao longo do tempo permitem ao Vitória continuar a existir. O mais importante é sabermos o que é efetivo para podermos pagar as nossas contas.

Temos percentagens de jogadores e temos plantéis interessantes aqui no Vitória, , na equipa A, na equipa B e nos sub-19.

Do Marcus Edwards temos 10% da parte do Tottenham e sobre a mais-valia. É evidente que o Vitória é um clube grande, que forma, que tem jogadores espalhados por todo o mundo e temos de estar atentos a todas as movimentações, porque temos de acautelar os nossos interesses.

Ficou feliz por manter André André?

É importante que os símbolos estejam connosco e o André André é um deles. Sabemos da experiência que o André André tem, do peso que tem no balneário. Ele é alguém que comunica e transmite os valores do Vitória.

É também alguém que tem o seu peso político dentro de campo, mesmo com os árbitros, é muito respeitado e isso é importante. Depois, fico contente porque todos os sócios gostam do André André e todos queremos que ele esteja connosco. Enquanto for possível, é uma felicidade que ele possa estar dentro do grupo.