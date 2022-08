O campeonato arranca hoje. Conheça os reforços, as saídas e as previsões de mais uma temporada

Quem é o próximo Gil?

Questionado sobre quem pode ser "o Gil Vicente", a equipa revelação desta temporada, e lutar por um lugar europeu, os três comentadores concordam que, dentro da imprevisibilidade, o Vitória de Guimarães é um crónico candidato.

"O Vitória vai andar sempre na luta pelos lugares europeus, não sei se este ano terá equipa para repetir o que fez o ano passado. Com os jogadores que saíram, a equipa ficou mais enfraquecida. Vamos ver como aparece o Famalicão, que fez uma grande época há dois anos. Estoril fez uma boa primeira volta e depois caiu. É difícil de prever quem vai andar a 'chatear' e a procurar os lugares europeus. Poderá também ser o Portimonense, ou até o Gil Vicente. Vamos ver como se porta na Europa, porque pode sofrer as consequências", diz Nandinho.

Zé Nuno Azevedo lamenta a falta de competitividade do campeonato e destaca a diferença pontual que existe dos três grandes para os restantes.

"É difícil apontar um clube que possa claramente ser uma surpresa. Queria acreditar que fosse possível ter menos diferença entre as equipas, que o campeonato pudesse ter uma qualidade maior do sexto para baixo. As diferenças são muito grandes. Desejo mais Gil Vicentes, mais equipas competitivas e a conseguir posições na tabela que não conseguiram no passado, mas é só olhar para a diferença pontual do Vitória, que ficou com a última vaga europeia, para o campeão. É gritante", termina.

O campeonato arranca esta sexta-feira, com o Benfica-Arouca, e termina apenas no final de maio, numa época que terá uma longa pausa em dezembro para o Mundial do Qatar.