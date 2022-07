Tiago Almeida está pronto para ser um dos veteranos do Tondela aos 20 anos

O treinador para atacar a primeira época na II Liga é Tozé Marreco, de 35 anos, que enquanto jogador foi uma referência do Tondela.

Tiago Almeida admite que a experiência do antigo avançado e o facto de ter sido referência no Tondela ajudam e podem ser uma mais-valia: "Pode ajudar os jogadores a ficar mais motivados e a querer dar tudo em todos os jogos. A equipa está com ele, estamos todos focados no mesmo."

Quando uma equipa desce, o objetivo é voltar a subir de imediato, também para não perder o fio à meada da I Liga. Contudo, perante as dificuldades, Tiago Almeida não promete objetivos antes de tempo.

"Quando começar o campeonato, o foco tem de ser jogo a jogo. Podemos prometer um Tondela a lutar todos os jogos para ganhar. Não sabemos o que pode acontecer, é um campeonato bastante competitivo, com muitos jogos imprevisíveis, mas a nossa garantia é de um Tondela sempre a lutar pelos três pontos", sublinha o defesa, nesta entrevista.



Hoje, o Tondela. "Um dia, quem sabe", o mundo



Tiago Almeida é internacional português sub-21. No espaço seleção, partilha balneário com jogadores como Vitinha, Fábio Vieira ou Francisco Conceição, que rumaram a grandes clubes europeus.

O defesa do Tondela fica feliz por ver os três companheiros "dar esses passos grandes e importantes", rumo a grandes palcos, e não esconde que esse "é o sonho de qualquer jogador". Incluindo o de Tiago.

"Todos temos esse objetivo, mas, neste momento, o foco está neste ano, está em ajudar o Tondela. Um dia, quem sabe possa acontecer. É esse um dos meus objetivos", assume o jovem lateral-direito português.

Tiago Almeida, de 20 anos, vai cumprir a quarta temporada no plantel principal do Tondela, com importância crescente. Na última época, em que os beirões desceram à II Liga, somou três assistências em 28 jogos. Chamou a atenção de Rui Jorge, que o estreou na seleção nacional sub-21.