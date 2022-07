Daniel Guimarães ultrapassou o cancro e não volta a olhar para trás. "Só pensei em viver"

Chegou a temer o pior em algum momento, ou sempre recebeu indicações de segurança?

Estive 15 dias sem saber qual o tumor que eu tinha. Sebia que tinha cancro, mas não sabiam qual era e qual a gravidade. Em momento algum passou pela minha cabeça morrer. A minha obrigação era viver para cuidar da minha esposa, que abdicou da vida dela por mim, e dos nossos filhos. Pensava só na vitória.

Ponderou terminar a carreira devido à duração da recuperação e a sua idade?

Dependia muito do que eu iria conseguir fazer. Como ficamos muito debilitados, até conversei com os médicos do clube que iria tentar voltar a jogar futebol. Esta conversa foi por volta de dezembro do ano passado. Tive aqueles meses para recuperar.

Em abril, eu ia dizer se conseguia, ou não. Fui ganhando confiança até ter a certeza que poderia voltar. O único facto que poderia fazer parar seria se o meu corpo não conseguisse mais, mas estou apto. Decidi seguir.

O primeiro jogo quando regressar à competição será especialmente emocional?

A equipa não está escolhida, tenho de trabalhar nos treinos para ganhar a posição. Temos mais dois excelentes guarda-redes, o Lucas França e o Rui Encarnação, que são dois amigos. Independentemente de quando for o primeiro jogo, quer seja com o Tondela no dia 7 de agosto, ou mais para a frente, vai ser muito especial. Uma vitória na minha vida.

Que objetivos é que tem para a próxima temporada?

O objetivo do Nacional é subir. Num clube deste tamanho, o objetivo tem de ser a subida, não há mais no que pensar, pelo menos na minha cabeça. Se puder jogar, quero fazer o melhor para ganhar o prémio de melhor guarda-redes. Se tiver mentalidade de querer ser melhor, poderemos chegar ao nosso objetivo, que depende de todo o grupo. Quero festejar a subida com o Nacional no fim da época, porque eles merecem.