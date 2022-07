Steven Vitória: "Mundial é um grande objetivo da época"

Steven Vitória não esconde o sonho de estar no Campeonato do Mundo.

Depois de três anos no Moreirense, despromovido na época passada, o central assinou pelo Desportivo de Chaves este verão para permanecer na I Liga e, assume, em entrevista a Bola Branca, manter os olhos postos no Qatar.

"O Mundial é um grande objetivo da época. Não é o único, mas é um deles. Por agora, é focar no Chaves. Nunca coloquei objetivos pessoais à frente dos coletivos, eu quero é ser feliz aqui. Se puder juntar as duas coisas, estar no Mundial e ajudar no Chaves, fico muito feliz, mas é preciso ter os pés bem assentes no chão", afirma.

A escolha pelo Chaves “foi fácil”. Steven Vitória explica que “tinha outras opções”, mas a possibilidade de continuar em Portugal e na I Liga fez a diferença.

“Depois de aparecer o interesse, foi uma escolha fácil. Houve algumas coisas em cima da mesa, mas que iam exigir mudanças drásticas. A oportunidade de ficar na I Liga, num clube como o Chaves, foi uma decisão fácil e que me deixou muito feliz”, explica.

O Chaves está de regresso à I Liga após três anos no segundo escalão. Steven Vitória explica que o objetivo do clube é “consolidar-se” na primeira divisão.

“O nosso objetivo é consolidar o Chaves na primeira Liga. Vou dar o meu máximo para que, juntos, possamos ser felizes. Acho que esse é o objetivo principal, ganhar e sermos felizes, porque acho que temos tudo para que isso aconteça”