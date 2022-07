Sindicato e FPF preparam paridade salarial entre seleções feminina e masculina de futebol

O Sindicato dos Jogadores e a Federação Portuguesa de Futebol prepara um novo contrato coletivo de trabalho que contempla paridade de remunerações para as seleções principais masculina e feminina.

Quem o revela é o presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, em entrevista exclusiva à Renascença.

"Estamos arduamente a trabalhar com a Federação nesse sentido e eu espero concluir esse processo ainda antes do início da época feminina", conta.

O dirigente alerta, contudo, que não basta um contrato: "O mais importante é haver uma consciencialização, porque até agora aquilo que eu constato é que a Federação foi a locomotiva do futebol feminino."

Nesta entrevista a Bola Branca, Joaquim Evangelista também fala do novo estágio dos jogadores desempregados, critica a sobrecarga do calendário das competições e fala sobre a regra de deferimento de pagamento de salários nos campeonatos profissionais. Uma norma que demonstra "boa vontade" por parte da Liga, mas que tem problemas: "Coloca competidores em desigualdade e a verdade desportiva é afetada."

Qual é a importância de mais um estágio dos jogadores desempregados, que começou na segunda-feira?



É já uma referência na pré-época desportiva este estágio para os jogadores que decorre entre julho e agosto. É a 20.ª edição, é um marco histórico. Nas 19 edições anteriores, participaram 1.106 jogadores, foram contratados 674. Estamos a falar de uma taxa de empregabilidade de 61%. Acho que é única nos diversos setores. Portanto, orgulha-nos que possamos garantir aos jogadores estas condições.

Condições que se traduzem na vertente desportiva, com treinos e jogos de exibição - este ano vamos ter também um torneio internacional, com participação de Espanha, Suíça e Holanda -, e a vertente formativa. Ou seja, nós insistimos muito na transição de carreira, no conceito de carreira dual, garantindo aos jogadores que tenham mais dificuldades em continuar nesta atividade que o possam fazer noutra, com mecanismos que facilitem essa integração.

Que importância tem Tarantini no desenvolvimento dos projetos do Sindicato relacionados com a educação?

As centenas de jogadores que de facto já se preparam e investem na sua educação porque têm consciência dos problemas que vão ter a seguir. O exemplo maior no futebol português é o Tarantini, que acabou de se doutorar por unanimidade. O Tarantini é um exemplo e foi, aliás, por isso que o convidei para ser meu vice-presidente e assumir a direção da formação do Sindicato que nós vamos denominar, a partir de agora, como Player Education School. Ou seja, a ideia é ter, dentro de um departamento, toda a a área da educação, porque a educação não se resume ao que eu referi.

Outra das grandes apostas foi a educação financeira. Constatámos que há muitas lacunas, os jogadores têm características próprias, que decorrem das características da profissão, de desgaste rápido e de curta duração, ganham muito dinheiro em muito pouco tempo. Portanto, a educação financeira é também uma prioridade. Com o Conselho de Supervisores Financeiros, temos um programa que é o todos contam e no futebol também, onde procuramos, de facto, educar os jogadores.