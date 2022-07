Capitão Thales está afastado no Arouca, mas quer continuar no clube

A pré-temporada do Arouca arrancou na última semana e a ausência do capitão de equipa Thales Oleques foi a grande surpresa.

O lateral de 28 anos tem contrato até 2023, mas não fez parte da lista de jogadores que integram atualmente o plantel. Em entrevista à Renascença, o defesa brasileiro assume que há "situações por resolver", mas o objetivo é continuar no clube onde se estreou na I Liga. No entanto, as indicações do clube surgem em sentido contrário.

Thales está há nove anos no futebol português, mas só em 2021/22 conseguiu estrear-se na I Liga. Até lá, o percurso foi longo, com cinco épocas na equipa B do Sporting de Braga, sem estreia na equipa principal, e três atribulados anos no Arouca.

O defesa assinou pelo Arouca em 2018/19, ainda na II Liga, época marcada pela descida do clube ao Campeonato de Portugal. Thales optou por ficar, tornou-se capitão de equipa, e o trajeto foi sempre a subir.

O clube de Aveiro regressou no ano seguinte à II Liga e conseguiu subida direta para a primeira divisão. Em estreia no convívio com os grandes, Thales foi praticamente sempre titular nas opções de Armando Evangelista. Foi titular em 30 jornadas do campeonato e apontou duas assistências.

O objetivo é dar continuidade ao legado para poder retomar o sonho de levar o clube da pequena vila de Arouca novamente às provas europeias.

No entanto, o futuro está em aberto. Por agora, Thales continua a preparar-se para a próxima temporada, sozinho e fora das instalações do clube, à espera de decisões.